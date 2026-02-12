只有台中看得到 中台灣燈會小年夜姆明現身
[NOWnews今日新聞] 過年走春計畫好了沒？今年的中台灣燈會真的太可愛啦！為了迎接農曆馬年，台中市政府這次放大絕，找來全球爆紅80週年的「姆明一族」助陣！取諧音「Moving on」為主題「幸福蜜馬 台中MOOMIN ON！」，要把中央公園變成最夢幻的童話世界。2月15日將盛大開展，展期延續至元宵節，期間僅除夕休展，為期16天橫跨春節連假及228和平紀念日連假，是規劃全家出遊的好選擇。
台中市觀旅局長陳美秀表示，台中氣候宜人且觀光資源豐富，今年燈會未演先轟動，已有不少民眾搶先前往中央公園一睹「姆明一族」風采。為便利遊客規劃行程。市府特別加碼推出「山、海、屯、都」四大遊程指南：
山線（自然療癒）：推薦大坑登山步道、中社觀光花市、東后豐自行車道及谷關溫泉，適合喜愛戶外與芬多精的家庭。
海線（祈福吹風）：走訪大甲鎮瀾宮祈求平安，順遊台中海洋館、高美濕地與梧棲漁港，感受濱海風情。
屯區（人文漫遊）：烏日玉闕朝仁宮拜財神賜福、霧峰林家宮保第園區、光復新村充滿文化底蘊，搭配草湖溪自行車道與馬卡龍公園，適合親子同樂。
都會（追星姆明）：除了燈會主場，市民廣場更展出全台最大、21公尺高的巨型姆明。此外，台中國際會展中心、火車站、高鐵站及捷運沿線皆有姆明驚喜現身，遊客可順道造訪台中綠美圖及逢甲夜市。
今年燈會橫跨市府五大局處，共規劃七大展區。其中觀旅局打造的「極光下的姆明谷」、「河畔奇航」與「露營時光」三大情境區最受矚目；另有建設局「驚蟄界」、教育局「童趣歡樂谷」、民政局「幸福祈願村」及農業局「動物夢世界」。歡迎全台民眾新春期間來台中走春、賞燈，與姆明一族共度甜蜜馬年。
