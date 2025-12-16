只有台人能看懂！美餐廳評論如「加密文字」10萬人讚翻

許多人在選擇餐廳前，習慣先參考 Google 評論。一名網友近日在社群上分享，自己在美國找餐廳用餐時，意外在 Google 評論中看到一則「只有台灣人看得懂」的留言，該評論以台語發音來書寫，表達用餐者覺得CP值不高，引發10萬多位網友熱烈討論。

一名網友在社群平台Threads上分享，在美國奧蘭多找餐廳吃飯，發現一則以台語發音、但用中文字書寫的評論，看起來如同加密文字，而該評論原文為「哇乾尬午告油，理掐貴森森，哩哪係跨屋哇勒蝦蝦秘，我建議哩尚好賣來。」若以台語發音來解讀，意思是「我覺得很油，價格又貴，如果你看得懂我在寫什麼，建議你最好不要來。」

廣告 廣告

有趣的是，店家似乎未能理解評論內容，僅以英文簡單回覆並感謝留言，讓不少網友笑稱，這已超越注音文，只有會說台語的台灣人才能成功「破譯」，也有網友表示，未來出國踩雷時，這種寫法既能如實表達感受，又不至於讓店家難堪。不過，也有人分享實際用餐經驗，認為該餐廳的料理其實還不錯吃。

該貼文短短幾天內吸引超過10萬人按讚，甚至釣出留下 Google 評論的原作者現身回應「舉手之勞不足掛齒！」不過隨後有網友指出，其實 AI 已能準確解讀這段加密評論了。

更多中時新聞網報導

張信哲曝愛情觀 給自由不強求

李子森搭檔朱宇青 飆唱中二魂神曲

MLB》「虎王」去留還未定 老虎先挖天使終結者