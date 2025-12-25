只有台灣人懂！耶誕老人平安夜飛越台灣 國防部幽默：周邊海空域正常

聖誕節前夕，北美防空司令部（NORAD）昨（24）天再度啟動年度傳統活動「聖誕老人行蹤」，透過雷達系統即時掌握耶誕老人的飛行路線，而在昨晚10點41分已經飛越台灣上空，我國國防部也幽默表示，掌握到聖誕老人經過台北上空的動態，台灣武裝部隊會全面對海、空域保持掌握。

根據北美防空司令部數據，耶誕老人在24日晚間10點41分飛越台灣上空，不少人都在追隨，對此我國國防部也在社群平台發文，幽默回應「已掌握到耶誕老人經過台北上空的動態」，同時強調台灣武裝部隊在此期間，會對周邊海域與空域保持全面掌握，狀況一切正常，並祝福大家「2025聖誕快樂」。

過去國防部每天都會掌握台海周邊中共解放軍動態，自平安夜上午6點至今（25）天上午6點，國防部偵獲共機6架次，其中逾越中線進入西南空域有2架，共艦7艘及公務船1艘，持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處保衛家園。

除此之外，「國防部發言人」粉絲專頁昨晚也發布「只有台灣人懂得密碼」，用注音命名任務，表示昨晚全世界都在追蹤耶誕老人，但其實「追蹤」這項任務，國軍每天都在進行，不管是大家在新北耶誕城過節、交換禮物，這項任務從不中斷，這項任務就是「24ㄒㄕㄅㄏㄉㄐ」，就是要確保每一天都平安。

有聰明網友破解密碼，答案就是「24小時保護大家」，不少人都暖心讚「國軍辛苦了、聖誕節快樂」。





