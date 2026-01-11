只有台灣賣！旅日台人行李箱塞滿衛生紙 1票秒共鳴

一名長住日本的台灣網友表示，自己從台灣回日本時一定要帶「抽取式衛生紙」。 （示意圖／Pexels）





一看就是台灣人。一名長住日本的台灣網友在Threads分享返台戰利品，瞬間引發海嘯般共鳴，許多人更直呼這看似最佔空間、在台灣最不起眼的用品，卻是出國在外最安心的存在。

日本款「用到會怕」

該名旅居日本的台灣網友表示，當他被問「現在住日本，從台灣回去的時候都帶什麼？」時，曬出一張行李箱被塞滿滿，裡面全是「好市多抽取式衛生紙」的照片，瞬間引爆其他網友驚呼，「日本的衛生紙是夜市撈金魚用的那種，上大號都覺得手指很危險」、「這次回去也要帶，日本衛生紙薄到擤鼻涕衛生紙都會破」。

其他台灣好物

除了衛生紙這項「民生必需品」之外，3M牙線棒也被譽為旅外台人必備的神器，不少人直呼台灣的牙線棒，「超級堅韌耐用，日韓的都只是一條線，用兩下就斷了」、「買了當地的...用到很生氣，3M牙線棒台灣之光」。

還有網友表示沙茶醬、紅蔥醬、鮮味炒手等台灣獨有調味料，以及零食、古早味紅茶、痘痘貼、菜瓜布等，都是他們從台灣回居住地的必備物品。

