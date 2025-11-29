只有台灣跟日本才有 雪鐵龍BERLINGO台日限定版、50輛限定！

記者鍾釗榛／綜合報導

向來以人性設計著稱的CITROËN，今年再度為台灣帶來驚喜。人氣家旅車BERLINGO推出超稀有的新色「清新綠」，這可是法國原廠特別為日本與台灣打造的限定色，全世界其他市場都買不到。台灣此次導入僅50輛，並提供短軸5人座與長軸7人座兩款配置，加價2萬元就能把這款專屬色帶回家。

台灣此次導入僅50輛，並提供短軸5人座與長軸7人座兩款配置。（圖／CITROËN提供）

清爽又有存在感

「清新綠」採用柔和、低飽和的綠色調，靈感來自海邊的微風與自然綠意，放在 BERLINGO 方正俐落的車身上，既亮眼又舒服，完全展現法式品牌特有的生活美學。這款顏色在日本市場甚至要加價約3.1萬才能選到，可見其受歡迎程度。

廣告 廣告

雪鐵龍BERLINGO「清新綠」限定版，靈感來自海邊的微風與自然綠意。（圖／CITROËN提供）

空間魔術師更有型

BERLINGO本來就在台灣家庭與戶外玩家間擁有高人氣，靠的就是寬敞空間、靈活座椅與優異載物能力。不管是5人座或7人座，全車系都標配第二排三張獨立座椅、超多置物空間與可獨立開啟的後擋風玻璃，再加上節能的1.5L柴油動力，兼具油耗與稅金優勢，難怪能在同級市場一路搶攻好評。

5人座或7人座，全車系都標配第二排三張獨立座椅。（圖／CITROËN提供）

賞車還送法式甜點

為了讓大家第一時間感受這款限定車色，全台CITROËN展示中心從本週末開始同步展出「清新綠」車型。11/29–30與12/6–7兩個週末，只要到展間賞車，就能獲得與車色呼應的「法朋開心果甜甜圈」一份；完成試乘還能拿到限量CITROËN精品，讓賞車活動變得像法式市集一樣有儀式感。（贈品數量有限）

全台CITROËN展示中心從本週末開始同步展出「清新綠」車型。（圖／CITROËN提供）

台灣專屬的法式生活感

此次「清新綠」以「台灣 × 日本」限定的方式回歸，不只是顏色稀有，更象徵CITROËN對台灣市場的重視。

更多三立新聞網報導

【怎能不愛車】沒後窗也能超時尚！Skoda 100變身未來電動車

攔下原型車警察也傻眼！Aston Martin試車竟成現行犯

加「回鍋油」性能更好！奧迪柴油引擎不只能吃植物油、還快到像電動車

騎車不當低頭族 SHOEI安全帽把導航直接投到你眼前

