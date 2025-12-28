只有台積電賺？李鴻基警告「台股兩極化」成國安問題：近1200家公司跌破年線

台股市場今年表現強勁，在AI浪潮與半導體權值股的帶動下，加權指數屢創新高。對此，寬量國際執行長李鴻基指出，在台灣將近2000家的上市上櫃公司裡，台灣的指數創下歷史新高，台灣現在整個資本市場用市值來排名是全世界第八大，非常難以想像，當然有很多是因為台積電跟AI相關公司。另外一面的事實，這也跟全世界股市不公平分化是一樣的，台灣2000家公司裡面，有將近1200家公司是跌破年線的，兩極化非常嚴重。

李鴻基在風傳媒節目《下班國際線》說明，在這1200家公司裡，當然有的是結構性問題，也有很多是因為在使用AI或跟投資人溝通上，有很多可以加強空間，「我覺得不能只有台積電好，我甚至認為這可能會變成一個國安問題。大家都說台灣景氣很好，台灣今年GDP可能高達7~8%，但可以看到很多民間的消費或不是高科技業的一般民眾，大家體會可能不是同樣的日子，日子不是這麼好過。」

李鴻基提到，在亞洲幾個大的市場裡（如日本、南韓），前50大不管是市值或成交量，都大概佔該市場差不多50%的成交量。以台灣來講，剩下1500家成交量，老實說就是慢慢偏低，在講到資本市場表現之前，成交量是一個非常重要的東西，如何把剩下比較小，或股價表現不好但基本面還不錯的公司，能夠吸引更多成交量進來，這就是一個題目。

李鴻基表示，各地的交易所或資本市場主管單位，都無所不用其極推出各種新的刺激措施，針對那些表現不佳、價值尚未充分彰顯的公司提供支持。例如，台灣證券交易所提出了多項方案；日本東京證券交易所在3年前推出了「Value-Up」制度；中國則將市值管理納入所有上市公司的KPI。可以看到，每個資本市場的主管機關或交易所都認為這是嚴重的問題，資源分配越來越不均衡，越來越兩極。

李鴻基指出，那些表現很好的公司可能不需要去幫忙，但有很多小型的公司，當它的估值或表現偏低時，從資本上場拿到的每一毛錢，它的每一個代價都是相對於前面幾個估值比較大的公司是更高的。那資本市場是來服務這些有願景、需要資本的公司，當它一出手，它在資本市場的價值就低一截，這個在長期經濟上是不公平、也不對。

台積電帶動本地化供應鏈 李鴻基：台灣是個充滿機會的地方

主持人表示，台灣各行各業有這麼多不同的公司，他們應該如何切入AI領域？李鴻基回應，以台積電供應鏈為例，其實台積電很早就公告一個非常有心的計畫，要栽培所謂台灣供應鏈，在台積電的永續報告書都有給座標，在未來一段間之內，希望看到多少的產品在供應鏈上是本地化，來自台灣。

李鴻基透露，有做鞋膠的公司經過幾年的努力，很快跟其他產業做配合，從膠的產業變成進入半導體的產業；又如同有幾個客戶原本做傳統印刷電路版的供應鏈公司，也經過幾年努力成功打進台積電，甚至變成台積電供應鏈的優良供應商。

李鴻基直言，台積電不僅是台灣之寶，有非常多台灣公司因為台積電公開了一個非常有秩序、有系統變成台積電供應鏈的方法論，他們正慢慢與AI產業、台積電掛鉤，這還是剛剛開始，以後有更多生產力相關的硬體可能會產生。所有小公司不管過去跟AI有無相關，都有方法跟AI、半導體連結，只要公司有這個意志，台灣是一個充滿機會的地方。

