只有在家才敢上廁所？醫點破：大腦因恐懼 攔截生理反射
許多人的便秘問題，其實不是腸胃疾病，而是「排便焦慮症」。黃軒醫師表示，門診中患者通常主訴容易便秘、腸胃差，或一出差旅行，就拉不出來，直到詢問「是不是只有在家才比較敢上廁所？」患者才會點頭承認。
重症醫師黃軒在臉書專頁發文指出，排便本來是高度自動化的生理反射，從直腸被糞便撐開、伸張感受器啟動、副交感神經啟動到肛門內括約肌放鬆，整個過程不需要思考。
不過，在排便焦慮的人身上，這條反射弧會被大腦情緒中樞插進來，杏仁核過度活化，自律神經切換成「戰或逃」的模式，交感神經上線後，括約肌反而更緊，身體接收到的不是「可以排便」，而是「現在不安全」。
黃軒指出，長期憋便，會導致三大問題，包括直腸感覺遲鈍、排便成為痛苦記憶，以及焦慮反射被強化。黃軒表示，水分被反覆吸收導致糞便變硬，直腸對排便訊號越來越不敏感；若出現痔瘡、肛裂、疼痛，大腦會記住「上廁所等於痛加焦慮」；每一次拉不出來，都在加深恐懼迴路，形成典型的惡性循環。
黃軒提到，臨床上最容易被忽略的患者不是老人，而是高壓工作者、完美主義者、習慣自我控制的人。他說明，這些人不怕痛，但非常怕失控、怕被看見、怕被評價，排便是一個無法假裝體面的行為，正好戳中他們最深的焦慮點。
為什麼醫師會強調不要坐太久？黃軒解釋，坐在馬桶上超過5至6分鐘，肛門靜脈壓力上升、痔瘡風險增加、肛裂機率提高、疼痛記憶加深，對排便焦慮者來說，一次痛，就可能退回好幾步。
黃軒指出，治療關鍵不是逼自己敢用公共廁所，而是三件事一起做。身體端要讓排便變不痛，包括足夠纖維、足夠水分、必要時使用短期軟便藥物，目標是讓排便重新變成中性甚至舒服的經驗。神經端要把自律神經拉回來，透過腹式呼吸、排便時腳墊高，模擬蹲姿、放慢不用力，告訴身體現在安全。
黃軒強調，心理端處理被評價的恐懼，非常重要，認知行為治療在此扮演關鍵角色。黃軒表示，不是要患者想開，而是一步一步拆解「如果我被注意到，我就很丟臉」的核心信念，很多病人真正需要學會的不是怎麼上廁所，而是允許自己不完美、不體面、不被掌控。
黃軒提醒，如果一個人已經開始為了排便而調整行程、為了不排便而少吃、為了廁所而放棄社交，那就不是小習慣，而是生活品質已經被焦慮接管。他呼籲，看醫師、看心理專業不是失敗，是成熟，把這件事說出口不是脆弱，是讓身體和大腦重新站在同一邊。
