只有她會贏！黃國昌自爆曾建議「陳佩琪參選2026」 柯文哲反應曝光

黃國昌透露，曾向柯文哲提議陳佩琪參選2026。資料照，廖瑞祥攝



民眾黨積極布局2026選戰，日前更傳出民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪曾被勸參選澎湖縣長。民眾黨主席黃國昌今日（1/5）對此表示，陳醫師狀況比較特殊，他有跟柯文哲建議過，陳佩琪有沒有可能「去選某個地方」，當時柯文哲回「不要啦」，認為陳佩琪已經因為家裡的事承受很多壓力。至於當初認為陳佩琪可以參選哪個縣市？黃國昌回應，因為沒有後面了，縣市就不要說了。

黃國昌今日接受節目「誰來早餐」專訪，被問及民眾黨2026年地方選舉布局「陳佩琪有要選台中、柯文哲有要選高雄嗎」，黃國昌透露，他曾向柯文哲建議過陳佩琪有沒有可能「去選某個地方」，不過當時柯文哲表示「不要啦」，因為陳佩琪很辛苦，家裡的事情已經承受很大壓力。

主持人追問，考量的理由是什麼？屬意的縣市是哪裡？黃國昌回應，他跟柯文哲開這個口的時候很不好意思，不過因為陳佩琪會贏、別人不會贏；至於當初屬意哪個縣市，因為沒有後面了，縣市就不要說了。

黃國昌也表示，他其實沒有跟陳佩琪談過，只有先問問看柯文哲的意見，「這個絕對是聽老大的，老大怎麼說就怎麼做。」

黃國昌指出，現在對柯文哲來說，比較重要的是拉民眾黨在南台灣的選情，所以柯文哲去嘉義是很有策略性的，民眾黨現在南台灣真的比較弱，因此目前的分工是北台灣黃國昌顧、南台灣柯文哲顧。

