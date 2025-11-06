只有官員下台、沒有市長道歉 綠營批盧秀燕「態度消極令人髮指」

[Newtalk新聞] 針對台中市政府三位官員因非洲豬瘟案被免職，民進黨團總召王立任表示，兩位局長及一位處長應該為防疫失當負起政治責任，下台免職符合社會期待。然而，盧市長管理市府團隊，但是整個團隊從來不在狀況內，不斷做出粗劣的錯誤，讓防疫工作受到嚴重影響，至今卻還在神隱，遲遲不願出面道歉。他指出，從專案報告的荒腔走板、避重就輕到今日的只有局長下台，沒有市長的道歉，種種都看到市府消極的態度令人髮指。





王立任強調，盧市長從事發開始到現在連一句道歉都沒有，難道不用為防疫嚴重失格向市民承認錯誤嗎？非洲豬瘟嚴重影響全國豬農產業發展，市長卻公開要求大家多關注購物節，這樣的行為根本是視豬農的經濟命脈為草芥。他呼籲，請盧秀燕市長盡快為自己及市府團隊的一連串防疫失當公開向市民、全國人民道歉。





市議員陳俞融表示，先前已多次要求兩位局處首長下台負責，但盧市府始終充耳不聞、拖到今天才動作。如今，市府終於願意面對民意壓力，撤換環保局、農業局兩位主責局長、動保處處長林儒良職務，原因正是未能確實執行防疫任務、管理督導失職，甚至連中央指令傳達都不確實，造成重大疏忽，這些都讓市民無法接受。





陳俞融也期許，新上任的吳盛忠局長與李逸安代理局長，不是把位子坐好而已，而是要上緊發條、真正改革。補上防疫破口、強化行政效能，讓台中不再因市府怠惰而承受代價。市議會將持續嚴格監督，市政不能再掉以輕心。

