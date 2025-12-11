「只有打呼聲變大」46歲女驚罹喉癌 精準手術保留語言功能

一名46歲黃姓女士因咽喉部出現光滑腫塊，初步診斷為良性淋巴腫瘤或黏液囊腫，由於僅有鼾聲變大而無其他症狀，延宕近一年半。直到腫塊逐漸變大才轉診至林口長庚，經深部切片確診為罕見的「咽喉小唾腺惡性腫瘤」，且已侵犯喉部外側組織，屬第三期晚期喉癌。醫療團隊利用單孔達文西機器手臂進行「內外複合喉保留手術」，成功保留聲帶，病人術後兩週即恢復說話與正常進食。

林口長庚採用「單孔達文西內外複合喉保留手術」 助罕見咽喉小唾腺癌患者保留語言能力。（圖/長庚醫院提供）

林口長庚耳鼻喉部方端仁部長指出，咽喉小唾液腺癌佔所有喉部惡性腫瘤比例不到1%，屬於非常罕見的腫瘤類型。這類腫瘤因生長緩慢、症狀輕微，常被誤判為黏液囊腫、舌根淋巴增生或異位性舌根腫瘤等良性病灶，導致延誤治療時機。往往確診時腫瘤已侵犯鄰近組織，須接受全喉切除才能根治，使病人永久喪失說話功能，對人際溝通和生活品質造成嚴重影響。

為讓病人在治療後仍能維持語言功能，方端仁部長帶領團隊採用創新的單孔達文西系統進行手術。首先以單孔達文西機器手臂在咽喉內分離腫瘤和舌根及聲帶，再從頸部切開約4公分傷口，分離舌動脈、舌骨和甲狀軟骨，隨即內外夾擊完整取下位於深頸部與聲門間的3公分腫瘤，並且完整保留聲帶。

黃姓患者術後經過兩週的調養，順利恢復說話與進食能力。她表示，「起初以為只是良性腫瘤，除了打呼聲變大，生活一切正常，曾想過與它『和平共處』，但在多位醫師的堅持與轉介下，最終由方醫師確診，是一個難以察覺、卻不容忽視的惡性腫瘤。」

黃小姐(中)起初以為只是良性腫瘤，除了打呼聲變大，生活一切正常，沒想到是罕見喉癌，幸好最後手術成功。(圖/長庚醫院)

她特別感謝方端仁醫師與醫療團隊的專業與用心，成功完成腫瘤切除亦保留了原有生活功能。她說，「目前康復之路仍在進行，我會繼續聽取醫師的建議，也給自己一個讚，乖乖配合，努力康復，期待早日回到正常生活，心懷感恩。」

林口長庚醫院耳鼻喉頭頸醫療團隊自今年引進單孔達文西機器手臂後，在既有經驗基礎上持續精進，成功建立更安全的「單孔達文西咽喉手術流程」。透過改良入路、優化止血技巧與團隊協作，大幅降低高風險出血率，手術成果更穩定且具可複製性。方端仁部長也提醒，若腫瘤侵犯超過2/3以上的喉部，或術前病患已有呼吸困難或心肺功能衰退現象，就不適合此類手術方法。團隊將咽喉手術的臨床經驗進行發表，刊登於2025年8月國際知名的《機器人外科學雜誌》（Journal of Robotic Surgery），該論文係台灣本土先驅研究首獲國際專家的重視和肯定。

