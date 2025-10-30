只有抽菸會得肺癌？權威研究指「追劇必備1零嘴」超危險

健康中心／李紹宏報導

飲食習慣多樣，讓人眼花撩亂，不過長期吃高油高鹽或是高糖食物，讓身體發炎，免疫力下降，也可能引發癌症。現在有一項最新研究表明，除了抽菸會有肺癌風險，食用這些「超加工食品」如追劇必備洋芋片，或是蛋糕等，也可能是引發肺癌的另一個原因！

蛋糕和洋芋片都是超加工食品。（組圖／PIXABAY）

超加工食物？內含「隱形殺手」：6大致癌化學成分

營養師指出，超加工食品的主要指有經過「高度添加」與「多重工業處理」的食品，並添加大量人工香料、色素、防腐劑、乳化劑等成分的食品。 這類食品通常營養價值較低，但口感好且保存期限長。根據CNN報導，聯合國糧食及農業組織指出，超加工食品含有料理中鮮少使用的成分，也有讓食物更美味或更具吸引力的添加劑，更點出6種成分：

1.防黴或抗菌的防腐劑

2.人工色素

3.防止分離的乳化劑

4.超出含量或改變形式的糖（例：高度精緻糖）

5.超出含量或改變形式的鹽巴

6.超出含量或改變形式的脂肪（例：氫化脂肪）

農糧組織提到，這些成分存在於汽水、薯片、包裝湯品、雞塊、冰淇淋。在權威研究期刊《胸腔》（The journal Thorax）雜誌 上的一項最新研究顯示，即使考慮吸菸等因素，頻繁食用「超加工食品」被診斷出患有肺癌的可能性，也比極少食用超加工食品的人高出 41％ 。

超加工食品的食物結構已大幅被更改，營養大量流失。（圖／翻攝自VITABOX官網）

不只抽菸得肺癌！高油鹽糖害發炎「是癌症發展途徑」

在台灣，肺癌是常見癌症，無論是死亡率或發生率接長年位居癌症前列；根據世界衛生組織估計，2022年全球新增肺癌病例達240萬例。研究人員表示，丙烯醛（Acrolein）有潛在致癌性，且與肺癌有直接關聯，除了廣為人知的菸草，另外如木材、塑料和汽油燃燒，以及高溫烹飪油脂都會有丙烯醛，另外包裝材料也可能存在該化學產物。

非營利組織「真健康倡議」（True Health Initiative）的創始人戴維·卡茨博士（Dr. David Katz）提到，雖然目前沒有明確研究證明「超加工食品」會導致肺癌，但卡茨博士強調，現有大量證據已經表明「飲食品質」對於人體相當重要，若攝取過多超加工食品，除了導致肥胖，裡頭的化學物質和高油鹽糖會讓身體發炎，削弱免疫系統功能，「這就是癌症發展的主要途徑」。

自救！專家：回歸天然食品 改善健康和飲食品質

卡茨博士建議，人們應該多食用未經加工的天然食物，以及蔬菜、水果、全穀物、豆類、扁豆、堅果和種子，健康和飲食品質就會得到改善。

