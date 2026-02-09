只有更炸 比莉頂巨無霸阿福羅頭

比莉近來推出新歌〈阿福羅火山〉，特地打造出非常有份量的巨無霸阿福羅頭，髮型師光是前置作業就花了2天準備，總共使用6頂爆炸頭假髮，一層一層堆疊，讓整體看起來夠巨大，近100公分高的巨無霸阿福羅頭，實際重量超過3公斤，相當吸睛。

比莉表示以前就常以爆炸頭的造型出現，在新歌〈阿福羅火山〉中希望頭髮比以前更炸，「要很大一顆，其實我們做了2頂不同的，其中一頂超級重，後面要有一個人撐著，我自己則又準備了另一頂輕的，跳舞表演時專用，只需要髮夾固定住就不會掉。」

MV由她兒子周湯豪執導，由於周湯豪向來要求很高，布景、燈光等都要調整到最極致，他考慮到比莉的體力，在12個小時內收工，還在MV裡藏了驚喜彩蛋，身為母親的比莉心疼說，「周導壓力很大，先是重感冒，我又一直拜託他，因為由他來拍我比較放心」，周湯豪在拍攝前一天因為感冒去打針治療，不過在拍MV現場仍是很嚴格，比莉笑說：「我舞蹈跳了超過30幾次呢。」十分敬業。