只有立委能罷免總統？翁曉玲提修憲：人民應享有直接罷免權

國民黨立委翁曉玲針對現行《憲法》增修條文規定僅立法院有權罷免正副總統之限制，提出修憲草案。她主張應將罷免提案權開放給人民，只要經選舉人總數1.5%以上提議、10%以上連署，即可直接提出總統罷免案，打破目前僅能由國會發動的限制。

國民黨立委翁曉玲。（圖／中天新聞）

對於此項修憲提案，民進黨立委吳思瑤批評翁曉玲是「違憲之母」，並指控其提案動機僅是為了政治鬥爭總統賴清德。翁曉玲於今（31）日受訪時則反擊，質問民進黨過去在發動針對其他民選公職人員的大罷免行動時，難道就沒有思考過是否會有違憲的疑慮。

廣告 廣告

翁曉玲說明，《憲法》明文保障人民享有直接民權與罷免權。在現行制度運作下，包括立法委員、縣市議員及縣市長等民選公職，人民皆可透過一定比例的提案與連署發動罷免；然而，同樣由直接民選產生的總統，在罷免制度上卻無法比照辦理，令她感到相當遺憾。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

她進一步指出，目前總統罷免案僅能由立法委員發動，需經立法院通過後才能交付人民行使罷免投票權。此種制度設計顯示對人民行使總統罷免提案權的規範並不完整，不足以保障人民直接行使權利。因此她認為有修憲的必要性，應將完整的總統罷免提案權歸還給人民。

除修憲議題外，翁曉玲也希望總統能到立法院說明重大議題，包括金額達1.2兆元的國防採購案，以及立法院通過法律要求行政院編列預算卻未執行的爭議。她認為這涉及憲政民主法制發展，也關係社會對賴清德政府施政方向的理解，應由總統向大眾說清楚。

翁曉玲強調，唯有總統講明白，立委才能妥善審查相關法律與預算案。她認為，若立委做不好，4年後選民可更換；同理，若認為總統施政不當，只要有一定比例民眾提案連署，發動罷免並交由全民投票，依照民進黨主張的邏輯，同樣具備民主正當性。

延伸閱讀

520罷免賴清德？ 綠發言人卓冠廷嗆：朱立倫別執迷不悟

「罷免賴清德指日可待！」 陳學聖揭3步複製紅衫軍：綠曾剩27席

520罷免賴清德 朱立倫：獨裁者再不反省一定被趕下台