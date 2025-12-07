只有竹北做得到？活體帝王蟹滿街爬畫面瘋傳

▲竹北市知名地標江海大樓前方人行道上，突現10隻帝王蟹霸氣走台步，畫面被地方房仲PO上網馬上掀起熱議。（圖／翻攝自Threads @sailing_house_hu）

[NOWnews今日新聞] 新竹縣竹北市知名地標「江海大樓」前的人行道上，突然出現許多帝王蟹爬行，特殊奇景火速被地方房仲胡先生PO上網。因為江海大樓日前門口才放上一個巨大的船錨，外牆漆成海洋風，沒想到近日又出現大量帝王蟹，被附近居民忍不住笑說，「不愧是高收入族群的地盤」、「不說還以為是裝置藝術」。

帝王蟹滿地爬行的畫面被PO上網，吸引大批網友留言表示，「原來這是竹科人的寵物」、「這算是香蟹大道嗎」、「不愧是有錢人的大本營」、「剛剛有海嘯嗎？」、「我以為新竹地上只有貢丸」、「大家都只想著抓回去吃，只有我想認養給他洗個熱水澡嗎？」

街上怎麼會突然出現這麼大量的帝王蟹？根據《中時新聞網報導》報導，這批帝王蟹是江海大樓客戶送的禮物，在一樓展示結束後就裝箱，交給廚師料理。

