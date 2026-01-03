只有蔡依林能超越蔡依林 張勝豐看完《PLEASURE》讚爆

蔡依林演唱會被封為是大巨蛋演唱會天花板。（圖／蘇聖倫攝）

天后蔡依林（Jolin）斥資高達9億打造的《PLEASURE》世界巡演，日前在台北大巨蛋完美落幕，不僅以震撼的舞台裝置與視覺設計掀起熱議，更被譽為重新定義華語演唱會的規格。曾是她舞蹈恩師的「舞蹈教父」張勝豐也於去年12月31日到場觀賞壓軸場後，發文盛讚：「這場演出早已超越演唱會，而是一場具備百老匯水準的大型歌舞音樂劇。」

蔡依林。（圖／凌時差提供）

張勝豐在社群發表長文回顧演出，指出蔡依林總是走在潮流最前線，從早年將體操彩帶、鋼管與空中舞蹈帶進舞台演出，到如今將演唱會融合劇場結構與太陽馬戲團等級特技，早已將「演唱會」一詞進化為完整敘事邏輯與藝術深度兼具的「大型音樂劇製作」。

他表示，這場演出在舞台、燈光、造型、影像動畫與舞蹈編排上，展現極高一致性的美學與敘事完整度，甚至讓他聯想到紐約百老匯經典劇作如〈獅子王〉、〈歌劇魅影〉、〈芝加哥〉等的舞台結構。不過，這並非複製，而是蔡依林團隊透過轉化與重構後，所創造出專屬於她的升級版本。

張勝豐也提及，Jolin自多年前起大量啟用外籍編舞與舞者，雖曾引起對本地表演者機會縮減的討論，但如今的演出完成度已實質改變華語樂壇的審美標準與技術要求，甚至掀起另一波「蔡依林現象」。

在聲音表現方面，他特別點名〈玫瑰少年〉與〈Fish Love〉等段落，Jolin以極其細膩的氣息控制與尾音處理，展現情感深度與舞台掌控力。他指出，這是經年累月舞台經驗淬鍊出的「不需用力證明」的自信與從容，標誌她已從努力型藝人蛻變為真正的舞台藝術家。

張勝豐最後感性表示，這場演出不僅是一場演唱會，更是蔡依林階段性創作的「表演藝術總結報告」，不僅再次刷新華語大型舞台的想像邊界，更證明「只有蔡依林，能夠超越蔡依林」。他也感性寫道：「很慶幸能陪伴她走過23年，看見她從女孩蛻變為台灣的驕傲。」

張勝豐盛讚愛徒蔡依林演出超越演唱會層次，是一場具有百老匯格局的表演藝術作品。（圖／翻攝自臉書，Bruce Chang （舞蹈教父））

