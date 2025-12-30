只有蔡依林能超越蔡依林！「騎30公尺巨蟒繞場大巨蛋」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導

JOLIN蔡依林於今（30）日起一連三天，在台北大巨蛋舉行「國泰世華銀行 JOLIN 蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026」，除了在演唱會一開場，就出現超巨型的慶典公牛繞場出巡，之後更騎上慾望巨蟒，引起全場尖叫聲。

蔡依林騎著巨蟒繞場大巨蛋。（圖／凌時差提供）

當觀眾都以為JOLIN會出現在公牛牽引的戰車上時，不按牌理出牌的她，打破過往歌手在演唱會上的出場模式，頭戴「愉悅與苦痛」雙面頭盔、化身為「慾望守護者」，無預警出現在「恆星舞台」下方的靈魂之柱圓陣中，緩緩走上「覺醒之巔」，隨後音樂一停，她脫下華麗外袍化身為「大地精靈」，開始演唱〈SEVEN〉，象徵「愉悅宇宙」正式啟動。

唱完〈SEVEN〉，蔡依林接著演唱〈紅衣女孩〉，該曲唱畢，化身大地精靈的她，一舉召喚出坐騎、有3層樓高的「慾望巨蟒」，嗨唱歌曲〈梅杜莎〉，直接搭乘大蛇繞行大巨蛋一圈與全場歌迷近距離互動，隨後站到延伸舞台演唱〈D.I.Y.〉、〈I’M NOT YOURS〉，讓歌迷嗨到失控，掀起演唱會第一波最狂高潮，在開場短短10分鐘內，就解鎖了巨蟒繞場巡禮與登高唱跳2成就，可以說是史上最狂開場。

