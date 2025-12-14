只有薪水沒有漲… 南韓青年月結餘「時隔3年下滑」

南韓青年的月結餘，時隔三年再度下滑。圖為南韓2024年一場就業博覽會。翻攝investkorea.org



據南韓媒體今天（12/14）報導，最新統計顯示，南韓青年平均月結餘（月收入與月支出的差額），時隔3年再度下滑，主因就是物價、房租持續上漲，但20、30多歲青年的薪資水平，卻呈停滯不前的狀態。

據《韓國經濟》報導，南韓國家資料處今天公布的統計顯示，今年第3季，戶長年齡39歲以下的家庭，月平均結餘為124萬3千韓元（約2萬5千元台幣），較去年同期減少2.7%。

據悉，這是自2022年第三季以來，時隔3年來，南韓青年的月平均結餘再度下滑，相較之下，全體家戶的月平均結餘為143萬7千韓元（約2萬9千元台幣），較去年同期增加12.2%，與青年的狀況呈明顯對比。

所謂「月平均結餘」，是指家庭收入扣除稅金、利息，以及食物、租金等費用後，每月剩餘的金額，通常可作為儲蓄或投資。

報導指出，南韓的20、30多歲青年，面臨收入減少或停滯的狀況，但利息、租金的負擔卻在上升，導致許多青年根本無法累積資產。

統計數據顯示，今年第3季，39歲以下家戶的平均月收為503萬6千韓元（約10萬2千元台幣），較前一年增加0.9%，增加的幅度是2019年統計以來，最低的紀錄，如果考量物價上漲，青年的實質收入形同下滑。

另一方面，青年的支出卻在快速上升，今年第3季，39歲以下家戶的平均月支出為379萬3千韓元（約7萬7千元台幣），較前一年增加3.1%。

