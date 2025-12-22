「只有講究，沒有將就」八和和牛聖誕跨年鉅獻！砸近百萬引進白松露 680元就能吃到的「白松露和牛漢堡排」限時登場

【記者陳昱成／台北報導】迎接聖誕與跨年佳節，連續多年獲得米其林餐盤推薦、被饕客譽為「燒肉界勞斯萊斯」的八和和牛燒肉專門店，於今年歲末推出話題級全新限定菜色－「白松露和牛漢堡排」，以極具誠意的價格，讓更多人能在節慶時刻，親身體驗世界頂級食材的魅力。本次新菜色僅於 12 月 24 日至 1 月 1 日 限時販售，全台八和和牛三間門市同步供應，限量約 1,000 份，售完為止。

八和和牛燒肉專門店於今年歲末推出話題級全新限定菜色－「白松露和牛漢堡排」。（圖／八和和牛燒肉專門店 提供）

白松露身價驚人 八和和牛為饕客留下人生的味覺記憶

白松露被譽為世界前三名最珍貴食材之一，產季僅在冬季，保存不易、進口流程繁複，價格更是驚人。一般黑松露每公斤約 3～5 萬元，而白松露每公斤高達 30～50 萬元。市面上多半以 8,000～12,000 元的套餐形式 才能品嚐，單點價格也常破千。

白松露身價驚人，被譽為世界前三名珍貴食材之一。（圖／八和和牛燒肉專門店 提供）

然而，八和和牛推出只要 680 元，就能品嚐現刨白松露搭配手打和牛漢堡排的完整風味體驗。安和店店長透露：「此次為了讓更多消費者能在聖誕跨年期間體驗白松露，特別從海外引進近 2 公斤白松露，加上頂級和牛食材成本，整體投入金額接近百萬元。」只希望讓顧客「一生至少記得一次，自己曾經在某個節日、某個地方，吃過白松露。」

成本甚至高於售價 一到兩克白松露現刨上桌

「白松露和牛漢堡排」每份約使用 1～2 克新鮮白松露，皆由現場人員即席刨切，香氣最盛。僅白松露本身的食材成本，就已逼近甚至超過整道菜的定價。

品牌坦言：「這次基本上沒有賺錢，但我們希望消費者可以用很親民的方式，真正體驗一次世界級食材，而不是只存在於想像中。」

全牛肉、單一部位手打 為白松露而生的漢堡排

除了白松露本身，本次漢堡排同樣展現八和和牛對細節的極致堅持。漢堡排 全程不添加豬油或其他油脂，僅選用日本和牛中的單一稀有部位「丸川」，手工拍打製成。此部位油脂細緻、不膩口，肉香濃郁，能完整襯托白松露的香氣層次，讓松露不被油脂掩蓋，反而更加立體。

「想吃，就來！」不必點套餐、無須預訂

「白松露和牛漢堡排」為 單點限定菜色，無須搭配套餐，也不需事前預約，來店即可點選。八和和牛也特別為此設計專屬菜單頁，讓消費者在節慶期間自由選擇是否為自己留下一次奢華卻不遙遠的味覺回憶。

八和和牛的聖誕哲學 不是賣昂貴，而是留下記憶

八和和牛表示，這次推出白松露限定菜色，並非為了話題炒作，而是希望在這個象徵團聚與慶祝的季節，讓更多人能「親身體驗一次頂級食材的真實風味」。品牌核心精神始終如一－「只有講究，沒有將就。」

【白松露和牛漢堡排｜活動資訊】