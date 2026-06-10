只有貓咪懂貓咪？小貓「離奇失蹤」最後靠同伴找到藏身處！

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火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

日前一則尋貓趣聞在網路上引發熱烈討論，一名女子受朋友委託暫時照顧兩隻貓咪，原本以為只是簡單的寄養任務，沒想到其中一隻貓咪卻在家中離奇失蹤，即使眾人將屋內全部翻遍，也依然找不到牠的蹤影，直到另一隻貓咪主動帶路，才成功揭開了失蹤貓咪的藏身地點。

據了解，女子與朋友飼養的兩隻貓咪原本就十分熟悉，因此當天便將一公一母的兩隻貓送到她家暫住，卻沒料到女子下班返家後，發現家中只剩下公貓在活動，原本應該也待在屋內的母貓竟憑空消失，眾人因擔心貓咪誤闖門外，於是便立即展開搜尋，將屋內的房間、櫃子和角落逐一檢查，甚至連樓道與公共區域都找了一遍。

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原來小貓整隻貓都躲進了廚櫃底下，幸好被家中的另一隻貓察覺

(示意圖/Unsplash)

經過數小時的搜尋後，仍始終毫無收穫，正當大家疲憊不已準備稍作休息時，公貓卻突然跑進廚房，持續盯著同一個角落不放，被女子察覺異狀蹲下仔細查看，才發現廚櫃底部的狹窄縫隙中，竟有兩顆圓滾滾的眼睛正默默盯著外面，顯然就是失蹤好幾個小時的母貓。

原來母貓整個身體都躲進了廚櫃底下，眾人見狀只好祭出貓罐頭引誘，最後終於成功讓貓咪慢慢探出腦袋，自行離開狹小的藏身處，故事曝光後，許多網友紛紛笑稱「果然找貓咪還得靠貓咪」、「真正懂貓咪的永遠只有貓咪」、「貓咪永遠能藏在人類想不到的地方」。