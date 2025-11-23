只有高雄有! TWICE安可曲獻唱"日不落" 獨家煙火秀寵台粉

南部中心／綜合報導

南韓超人氣天團「TWICE」23日晚上將在高雄舉辦第二場演唱會，凌晨仍然有大批粉絲漏夜到場排隊買周邊商品，有人是才看完演唱會又來排隊。而在昨晚的首場演唱會上，破天荒打造360度全方位舞台，還有獨家煙火秀，而成員們更是全力火開，帶來三十多首歌曲，安可曲還唱了蔡依林的日不落，讓粉絲嗨翻。





南韓超人氣天團「TWICE」22日晚上在高雄舉辦第一場演唱會，吸引五萬名粉絲到場，破天荒打造360度全方位舞台，還有獨家煙火秀。（圖／民視新聞）

「你厚！」TWICE成員一開場，超接地氣的台語問候語，展現滿滿誠意。南韓超人氣天團「TWICE」出首十年，首度登上高雄世運主場館開館，破天荒重資打造360度全方位舞台，讓每個角落的粉絲都能零死角目睹精彩的表演。從歷年代表作，到各團員的solo，二小時，三十多首歌曲，成員們火力全開，展現封神的舞台魅力。不只舞台，唱到「ONE SPARK」時，世運主場館炸出高空火紅煙火，照亮夜空，獨寵台灣粉絲。安可曲更獻上蔡依林的日不落，再度掀起高潮，粉絲也高聲齊唱，宛如大型KTV。









首場演唱會完美落幕，娜璉也在演出後立刻發布IG限動，用繁體中文向粉絲表達感謝。（圖／翻攝娜璉ig）

首場演唱會完美落幕，娜璉也在演出後立刻發布IG限動，用繁體中文向粉絲表達感謝，誠意十足。而粉絲們也像接力賽一樣，看完演唱會，休息沒多久，馬上又到主場館外報到。粉絲說，「我看兩天 ，昨天也有看，今天又來排隊，因為周邊很難排，一直秒售，我昨天只有買到短袖的T恤而已，今天想要買灰色的帽T。另一名粉絲則是凌晨兩點多就來排隊，「想要買球衣，怕買不到所以早點來，沒有打算金額多少，但是就是能買到就好。粉絲搶買周邊商品，凌晨就來排隊，現場大排長龍，TWICE魅力襲捲高雄，粉絲也期待第二場的演出，會帶了什麼樣的驚喜。













