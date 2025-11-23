只有高雄有! TWICE安可曲獻唱"日不落" 獨家煙火秀寵台粉
南部中心／綜合報導
南韓超人氣天團「TWICE」23日晚上將在高雄舉辦第二場演唱會，凌晨仍然有大批粉絲漏夜到場排隊買周邊商品，有人是才看完演唱會又來排隊。而在昨晚的首場演唱會上，破天荒打造360度全方位舞台，還有獨家煙火秀，而成員們更是全力火開，帶來三十多首歌曲，安可曲還唱了蔡依林的日不落，讓粉絲嗨翻。
南韓超人氣天團「TWICE」22日晚上在高雄舉辦第一場演唱會，吸引五萬名粉絲到場，破天荒打造360度全方位舞台，還有獨家煙火秀。（圖／民視新聞）
「你厚！」TWICE成員一開場，超接地氣的台語問候語，展現滿滿誠意。南韓超人氣天團「TWICE」出首十年，首度登上高雄世運主場館開館，破天荒重資打造360度全方位舞台，讓每個角落的粉絲都能零死角目睹精彩的表演。從歷年代表作，到各團員的solo，二小時，三十多首歌曲，成員們火力全開，展現封神的舞台魅力。不只舞台，唱到「ONE SPARK」時，世運主場館炸出高空火紅煙火，照亮夜空，獨寵台灣粉絲。安可曲更獻上蔡依林的日不落，再度掀起高潮，粉絲也高聲齊唱，宛如大型KTV。
首場演唱會完美落幕，娜璉也在演出後立刻發布IG限動，用繁體中文向粉絲表達感謝。（圖／翻攝娜璉ig）
首場演唱會完美落幕，娜璉也在演出後立刻發布IG限動，用繁體中文向粉絲表達感謝，誠意十足。而粉絲們也像接力賽一樣，看完演唱會，休息沒多久，馬上又到主場館外報到。粉絲說，「我看兩天 ，昨天也有看，今天又來排隊，因為周邊很難排，一直秒售，我昨天只有買到短袖的T恤而已，今天想要買灰色的帽T。另一名粉絲則是凌晨兩點多就來排隊，「想要買球衣，怕買不到所以早點來，沒有打算金額多少，但是就是能買到就好。粉絲搶買周邊商品，凌晨就來排隊，現場大排長龍，TWICE魅力襲捲高雄，粉絲也期待第二場的演出，會帶了什麼樣的驚喜。
原文出處：只有高雄有! TWICE安可曲獻唱"日不落" 獨家煙火秀寵台粉
更多民視新聞報導
才感性喊：台灣是我生長地方！楊丞琳突淚崩：覺得不會唱歌…
高雄演唱會經濟太狂！捷運單日湧「這人次」創新高 運量超越跨年
蔡英文「超狂藍髮」接子瑜回家！昔1句「霸氣力挺」網淚崩
其他人也在看
大里、太平3年查獲違法排廢水罰千萬 食品工廠罰百萬
環保局統計，近3年在大里、太平區共查獲違法排放廢水118家次，開罰近千萬，其中去年在大里區中興路一段一帶查獲一食品加工業排放製程廢水未符合放流水標準，依違反水污染防治法，開罰109萬2000元。環保局指出，大里、太平經重劃區開發後，工廠聚落與新建住宅混合發展，形成同條溝渠部分地下化、部分明渠，甚至穿自由時報 ・ 1 小時前
災後2個月！芥菜種會串聯愛心 陪花蓮光復走重建路
馬太鞍溪堰塞湖923洪災後屆滿2個月，基督教芥菜種會今（23）日以「用愛串聯全台」行動，把全國的祝福送進光復。單車隊自北部啟程，載著耶誕禮物抵達馬太鞍長老教會；現場由芥菜種會廚師團隊辦桌款待居民並舉辦祝福音樂會，盼成為脆弱家庭照顧者的力量，陪伴他們走過漫長的重建之路。自由時報 ・ 1 小時前
安捷航空飛機降落金門機場爆胎！幸無人傷亡 運安會調查結果曝
對此，安捷航空回應，已依主管機關指示強化飛航安全管理，自去年11月底起追蹤每趟任務數據，設定落地警戒值為1.6G，迄今未再超過；並已完成全體駕駛員夜間落地強化訓練，且將飛機結構檢查頻率從每550小時縮短為每250小時一次，以降低重落地與結構損害風險。去年11月4日晚間7...CTWANT ・ 55 分鐘前
日遊客想吃鼎泰豐被台人擋 掀論戰：熱情地雷管太多
日遊客想吃鼎泰豐被台人擋 掀論戰：熱情地雷管太多EBC東森新聞 ・ 1 小時前
114年新北市八里區「多元文化繽紛嘉年華」 文康活動中心熱鬧登場
【互傳媒／ 記者 陳家珍／新北報導】新北市八里區公所今（23）日在文康活動中心舉辦「114年新住民多元文化活動互傳媒 ・ 1 小時前
美現全球首例H5N5禽流感死亡！疾管署估人傳人風險低 石崇良：外出勿接觸禽鳥
[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導美國華盛頓州日前通報全球首例人類感染H5N5型禽流感的死亡案例，衛福部長石崇良今（23）日表示，目前並未發現人傳人的...FTNN新聞網 ・ 44 分鐘前
「日本東北遊樂日」免費入場！送3千份好禮
[NOWnews今日新聞]一年一度的「日本東北遊樂日」將於12月6日、7日在華山1914文化創意產業園區盛大舉行。主辦單位表示，今年活動邁入第11屆，以最真誠的心意推動日本東北與台灣的深厚交流。本屆不...今日新聞NOWNEWS ・ 50 分鐘前
淨心安好：108個不生病的藏傳身心靈預防醫學處方
你以為需要改變世界，其實只需要先安住自己，煩惱才會一個個鬆開夫妻吵架，太太問：「信傳媒 ・ 46 分鐘前
驚險! 女子疑喝醉癱倒路邊 一旁車流量大險象環生
南部中心／綜合報導台南中西區海安路二段，22日有駕駛目擊，一名女子疑似喝醉，從車陣中打開車門後，突然全身癱軟，倒在馬路中央，她的朋友趕緊下來，試圖把她拉回車上，卻拉不動，只好先把她留在路邊，只是當下車流量大，真的相當危險。民視 ・ 1 小時前
冬天早上爬不起來「不是怕冷」 醫師：在恢復原廠設定
冬天早上爬不起來「不是怕冷」 醫師：在恢復原廠設定EBC東森新聞 ・ 50 分鐘前
范冰冰工作室喊「寶島女主角」急刪文！首發聲貼文也消失
娛樂中心／楊佩怡報導第62屆金馬獎在22日順利落幕，中國女星范冰冰憑藉主演張吉安執導新片《地母》順利拿下影后。雖然范冰冰未出席頒獎典禮，由導演代為領獎，不過她也透過電話來致詞。事後，范冰冰的工作室在微博發出一條祝賀文，內容提到「來自寶島的最佳女主角」，立刻引發網友熱議，但該篇貼文目前已悄悄下架。民視 ・ 1 小時前
TWICE高雄開唱 子瑜高喊我回來了
韓國女團TWICE本周末連續2天帶著全新世巡「THIS IS FOR」在高雄世運主場館開唱，22日是演出第一天，出道10年首度在台開唱，子瑜一開口就高喊：「我回來了，哇係（我是）子瑜，我終於帶我的成員們一起來高雄了！」讓台下粉絲感動不已，啜泣聲此起彼落，場面相當溫馨。中時新聞網 ・ 10 小時前
F4成絕響？演唱會名稱及場次申請公文曝光 演出人員名單獨缺這個姓氏
F4今年曾兩度在五月天演唱會上合體，當時獻唱《流星雨》掀起滿滿回憶殺，原本粉絲期待言承旭、周渝民、吳建豪、朱孝天迎接明年25周年能展開大型巡演，不過日前傳出朱孝天將「除名」不在演出名單中，最新曝光的文件中，也獲得了證實。從中國文旅部官網查詢到的批文顯示，「FOREVER 恆星之城巡迴演唱會-上海站」自由時報 ・ 3 小時前
最新／基隆調和街疑宮廟氣爆！近9旬男「臟器外露」送醫搶救不治
首次上稿：11/23 09:14更新時間：11/23 13:30（男子宣布不治）即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導最新消息，基隆市中正區調和街今（23）日上午8時許發生一起疑似宮廟氣爆事故，一名88歲湯姓獨居男子臟器外露，倒臥血泊中，目前意識清楚由救護同仁處置並將傷者送長庚醫院；目前確認對方是因在宮廟內自行點燃疑炸魚用的土製炸彈而釀禍，稍早獲得最新消息，由於對方下午1時19分生命跡象持續下降，醫師宣告不治。民視 ・ 55 分鐘前
台南女突癱軟在大馬路上 男性友人「扶不動」車流中冒險拖行
台南市每逢假日往往吸引大批遊客到當地旅遊，不過昨日（11/22）下午1點左右，台南市中西區海安路上卻出現誇張一幕，一名女子因不明原因癱軟在大馬路上，旁邊男子上前協助，不過連續嘗試多次仍抱不動該名女子，最終只能暫時將人放置在路邊，等到停妥車輛後才折返繼續協助，場面相當驚險。太報 ・ 1 小時前
感恩節出遊 恐遭遇豪雨、強風、大雪
天氣預報顯示，今年的感恩節假期，美國大部分地區將遇上壞天氣。一場影響範圍廣泛的暴風雪可能帶來豪雨、強風、大雪和雷暴雨。美...世界日報World Journal ・ 59 分鐘前
不滿員工自立門戶 葬儀社老闆砸毀2救護車逃逸
南部中心／綜合報導 22日晚間7點多，屏東恆春旅遊醫院停車場，有2部救護車被人砸毀，警方初步調查，疑似葬儀社之間生意糾紛，引發衝突，目前已經鎖定涉案男子，全力追緝。民視 ・ 1 小時前
母貓和孩子時隔半年溫馨重逢！奶貓一出現網看傻：以為小的才是孩子
[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導毛孩之間的親情往往十分動人，但有時候重逢的畫面卻會因「反差過大」而意外爆笑。近日有網友分享了一則影片，內容是母...FTNN新聞網 ・ 52 分鐘前
外資砍到手軟！「單日倒貨915億」創今年新高 台股重摔近千點寫「雙黑紀錄」
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股今（21）日尾盤收在26,434.94點、下跌991.42點，跌幅3.61％，創下史上第6大跌點及今年來第三大紀錄；而外資今日狠砍915...FTNN新聞網 ・ 1 天前
「365元鹹酥雞」店家找到了！限時推拜金套餐 眾笑翻：最大受益者
一名女網友因為買了365元的鹹酥雞，被男友罵「拜金」，兩人最終分手。話題在網路上引發熱議，大批網友開始討論「365鹹酥雞」是哪家。對此，有老饕指出是高雄某家鹹酥雞連鎖店，業者還跟上這波熱潮，限時3天推出「拜金套餐」。三立新聞網 setn.com ・ 57 分鐘前