只有高雄! TWICE安可曲唱"日不落" 獨家煙火秀寵台粉
南部中心／綜合報導
南韓超人氣天團「TWICE」23日晚上將在高雄舉辦第二場演唱會，而在22日晚的首場演唱會上，吸引了五萬名粉絲到場，兩個小時帶來三十多首經典歌曲，安可曲還唱了蔡依林的日不落，甚至還有高空煙火，十分寵粉。子瑜也請母親準備台南美食，慰勞成員們。
首場演唱會完美落幕，娜璉在演出後立刻發布IG限動，用繁體中文向粉絲表達感謝。（圖／翻攝娜璉ig）
TWICE隊長志效：「你厚！」一開場，超接地氣的台語問候語，展現滿滿誠意。南韓超人氣天團「TWICE」出首十年，首度登上高雄世運主場館開館，破天荒重資打造360度全方位舞台，讓每個角落的粉絲都能零死角看到成員們。從歷年代表作，到各團員的solo，二小時，三十多首歌曲，成員們火力全開，展現封神的舞台魅力。不只舞台，還有高雄才有的高空煙火秀，讓歌迷超驚豔。安可曲更獻上蔡依林的日不落，再度掀起高潮，「你在回憶裡留下的腳印，是我愛的風景。」
安可曲獻唱蔡依林的日不落，再度掀起高潮。（圖／民眾提供）
首場演唱會完美落幕，娜璉在演出後立刻發布IG限動，用繁體中文向粉絲表達感謝。市長陳其邁也到場關心散場秩序。高雄市長陳其邁拿起粉絲遞過來的應援棒說：「應援棒、應援棒，這個也是子瑜的。」前總統蔡英文ig照片也變成藍髮，說非常感動能在自己的土地上，應援台灣的女兒，也感謝市府團隊在90分鐘內成功疏散35萬人次運量。而演出後台也湧入大批的台南小吃，包括鳳梨酥，黑糖波霸奶茶、雞排等等，都是子瑜指定，請母親幫忙張羅。子瑜母親：「就她傳給我的啊，叫我去買的啊，什麼大腸包小腸啊，雞排、珍珠奶茶是一定要的，大腸麵線、滷肉飯，還有滷味，很道地小吃啊，妹妹推薦，姐姐們也很喜歡。」趁著來台演出，大啖台灣美食，成為演唱會後的小確幸。
原文出處：只有高雄! TWICE安可曲唱"日不落" 獨家煙火秀寵台粉
