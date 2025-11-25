只有「拉麵店」用販賣機好假掰？過來人曝原因有陰影 另有3大經營優勢

民眾發現台灣只有拉麵店使用自動販賣機台。示意圖／陳琮文攝

受到日本潮流文化影響，日式拉麵在台灣愈來愈常見，其中網友發現，台灣似乎只有拉麵店使用「投幣式販賣機」，質疑同樣以麵食販售的牛肉麵店就不使用，好奇難到有特殊因素？對此經營麵館、拉麵店業者分享3大用途，還可杜絕亂象發生。

一名網友在社群平台以「為什麼拉麵店都喜歡用投幣式販賣機？」為題詢問，指出在台灣好像只有拉麵店會使用投幣機，相較同為麵食「牛肉麵」就不會用販賣機，難道有特別原因？

貼文曝光，網友也分享消費經驗，指出這類販賣機都「不收信用卡」，認為都用自動販賣機了卻沒有因應時代加入數位支付，相當不便利；也有網友認為「這樣老闆才可以騙自己騙客人是道地日本口味」、「假裝高級」抬高售價，更批「用販賣機的店都超難吃」。

廣告 廣告

至於原PO詢問僅拉麵店使用販賣機，難道擔心「問東問西的被老闆罵嗎？」網友認為客製化較多的店家適合販賣機，牛肉麵頂多大小碗、粗細麵之選擇；身為餐飲業者網友則點出，投幣式販賣機事實上擁有減少人力、省去收銀空間、保障衛生安全3大優勢。

日本許多店家使用自動販賣機販售。示意圖／photoac

不僅如此，網友指出可以避免顧客「抓住店員狂問問題」，省下很多問題與糾紛；另外一名家中開麵館網友透露，其實「是怕員工偷老闆錢」，他說這種事「做生意的多少都會遇到」，因此管收銀機的一定要是自己人，或是擺出自動販賣機台，打烊後結帳也比較方便。



回到原文

更多鏡報報導

又是中國人！他抱怨家長放任孩童路邊大便 韓網驚：要變糞便島了

他問女學生「哄餵爆哭假嬰兒」！竟釣出大批單親爸媽：不能讓孩子葛屁

時代感酷東西曝光！網驚見「中華民國」4字 竟無共產國家痕跡