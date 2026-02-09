只有1天！百貨春節送紅包 爽拿萬元黃金、日本機票

京站即日起至2月22日，與「馬兒不吃草」合作推「發富夥伴迎春到」活動，Q卡友於個人社群上傳陳列區打卡照，即可換期間限定開春好禮。（京站提供／朱世凱台北傳真）

農曆春節返鄉探親需求高，位處交通樞紐的百貨於新年前夕再推多項好康，成為感受年節氛圍好去處。京站祭出一系列「金馬迎春」主題活動，其中大年初一登場的開運紅包牆有機會獲最大獎價值14萬7500元的1兩金磚、日本東京與大阪雙人來回機票等；統一時百貨台北店與DREAM PLAZA推出「開運滿額禮」，標榜回饋最高達20％。

京站即日起至2月16日期間，單筆消費滿3000元即可至行動Q卡App兌換「紅包牆抽獎資格電子憑證」乙張，並於2月17日大年初一至1F大門口開運紅包牆參加抽獎，限量200包，每人每卡限參加乙次，下午1點30分開始核銷憑證及發放號碼牌依序抽取紅包袋，獎品包括點睛品黃金金磚1兩（37.5g），價值14萬7500元，還有東京雙人來回機票、大阪雙人來回機票、Vmoto F01電動機車等。2月17日大年初一上午11點至11點30分，於1F大門口外舉辦新春賀歲活動，邀請醒獅團隊現場演出。即日起至3月4日，Q卡友單筆消費滿888元可於App參加線上福袋抽獎獎項內容囊括Giant FastRoad AR 2自行車搭點數狂飆8倍券等。

廣告 廣告

統一時代台北店「錦旗飛揚慶馬年」初一當日前200名到館者，贈送「奉天宮發財金」。（統一時代提供／朱世凱台北傳真）

統一時百貨台北店與DREAM PLAZA「新春賀歲」第二波檔期於即日起至2月22日盛大開跑，推出「開運滿額禮」全館指定櫃位滿5000送500，使用icash2.0 ／ icashPay支付滿8000再送500、滿1萬5000再加送500點OPENPOINT；此外，icashPay綁定uniopen聯名卡加碼滿8000送100，等同消費4萬送8000，合計回饋高達20％。

2月11日前會員卡友禮也同步登場，當日單筆消費滿800元並扣8點，即可兌換「新春亮顏化妝鏡」乙份。鏡身簡約造型、搭配觸控式LED燈設計，實用又時尚；新春加購禮則是2月22日前會員消費不限金額享220元加購「寒舍辰園花生燉蹄花」乙盒。2月17日初一上午10點30分舞龍舞獅表演熱鬧登場，統一時代台北店「錦旗飛揚慶馬年」、DREAM PLAZA「金獅躍騰迎馬年」兩館同步於新年第一天喜慶迎賓，初一當日各館前200名到館者，將贈送奉天宮發財金與好運刮刮卡，有機會刮中最大獎金飾5g龍鳳元寶。

更多中時新聞網報導

鍾欣凌變4億女星「騙吃騙喝更容易」

劉冠廷寫春聯盼馬上有錢

田中千繪爸來台 認證范逸臣像自己