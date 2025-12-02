只有10天！CAMA CAFE買22杯再送3杯 還有新手禮包

隨著年末的到來，CAMA CAFE 再次為全台的咖啡愛好者帶來令人期待的年度盛事——年末會員慶。這場活動將於12月5日正式揭開序幕，為期十天，至12月14日結束。CAMA CAFE 以其獨特的「寄杯領取」功能，讓消費者在享受美味咖啡的同時，也能享受到實惠的價格。

▲ 只有10天！CAMA CAFE年末會員慶推多項優惠。（圖／CAMA CAFE）

今年的年末會員慶，CAMA CAFE 特別推出多種優惠組合，讓咖啡迷們能夠以更低的價格囤積心愛的咖啡。透過 CAMA CAFE APP 購買指定飲品，消費者可以選擇「買22杯再送3杯」、「買50杯再送8杯」、或「買85杯再送15杯」的超值組合，這些優惠相當於最低85折起，讓囤積咖啡變得更加划算。此外，對於喜愛在家中自製咖啡的顧客，CAMA CAFE 也提供了「買8包再送1包」的咖啡豆優惠，滿足不同消費者的需求。

廣告 廣告

除了寄杯優惠，CAMA CAFE 也為12月新加入的會員準備了專屬的迎新禮包。凡是在12月內新下載並註冊 CAMA CAFE APP 的用戶，都能獲得一份「咖啡金大禮包」。這份禮包中包含了「咖啡分享桶9折券2張」、「大杯熟香紅茶買一送一券1張」以及「十元咖啡金5張」，讓新會員能夠以優惠的價格體驗 CAMA CAFE 的招牌飲品。

更多eNews報導

26歲百萬網紅驚傳車禍！遭甩飛車外慘亡 「死亡預告成真」網嚇壞

18億Gmail用戶注意！Google發布紅色警報：接到「1類電話」立即掛斷