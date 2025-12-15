只有10月大...女嬰嗆奶亡！毛髮血液「什麼毒都有」酒店媽被檢方起訴

社會中心／洪正達報導

剛出生的女嬰被陳女帶往酒店上班，後續女嬰嗆奶死亡後，法醫在毛髮血液驗出多種毒品成分。（示意圖／Pixabay）

台南陳姓女子在酒店工作，並於2024年5月間產女沒多久後，女嬰卻在2025年3月間死亡，檢警後續查出陳女常常會帶女兒一起到酒店上班，就算酒客吸毒時陳女也並未帶開女嬰，導致女嬰也吸入毒煙，後來在一次嗆奶後，導致女嬰吸入性肺炎死亡，經解剖遺體後，從血液、毛髮驗出多種毒品成分，檢方偵結後依妨害幼童發育罪嫌起訴陳女。

判決指出，有吸毒前科的陳女現年30多歲，在善化區一間酒店擔任公關小姐，2024年5月間產下女嬰後，應可預見酒店吸毒環境會造成女嬰危害，但陳女仍將女嬰置於有害環境中，由於剛出生的嬰兒必須受到妥適的照顧，但陳女卻從女兒出生起到隔年的3月間，都將女兒帶往酒店上班，讓女兒長期暴露在二手菸或毒煙中，直到今年3月間因嗆奶導致吸入性肺炎死亡。

案經檢方解剖後，驗出女嬰血液含有K他命（0.011ug/mL）成分；其毛髮也驗出含有4-Chloromethcathinone（合成卡西酮類化學合成物質）、Mephedrone（俗稱喵喵，卡西酮類化學合成物質）、K他命及其代謝物Norketamine等多種毒品成分。

由於陳女在偵訊時認罪，案情也與張姓前男友供述相符，也具診斷證明、衛生局檢驗及法醫解剖報告等；此外，檢方認為陳女對於毒品危害應有相當程度了解，若長時間吸入會導致腦損傷，但陳女仍讓未滿一歲的女兒曝入其中，因此依涉犯未滿7歲幼童發育罪嫌起訴。

