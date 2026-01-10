只有2天！adidas超瘋3折起，跑鞋、外套、運動套裝必搶攻略一次看
限時2天！下殺3折起！滿額還有超贈點可以拿，這次adidas祭出超狂特惠慶祝新的一年，讓大家都可以美滋滋的穿上新鞋、新衣。本篇幫大家整理出這次折扣力度超大、超高CP值的adidas必搶清單，跟著這份挑就對了。
說真的，有些品牌你就是會反覆一直選它、一直買它，adidas就是那種，每次都會忍不住多看兩眼的存在，因為每一款都既好搭、又好穿、還很好走，穿了絕對不會後悔。addias鞋負責讓你走得穩、走得久，adidas外套跟adidas運動套裝負責把整個人撐起來，看起來俐落、有形。你不需要再自己慢慢挑，也不用擔心買錯類型，不管是通勤、出門跑行程，還是只是想把穿搭升級一點，adidas每一樣都可以直接上場。
💥1/10~1/11 adidas品牌日 下殺3折起 💥
★ adidas 品牌日3折起，最高回饋40％
★ 熱銷鞋款獨降3折起，折價券限時折上折
★ 人氣商品直降後再享單件85折或任2件75折
★ 童裝/童鞋＆長袖/外套 任2件35折
★ 超贈點限時加送：滿2000送5%、滿2500回饋8%、滿2800回饋10%
★ 1/10 特別再加碼：LINE導購加送10% LINE POINTS
下殺3折起 adidas品牌日 手刀搶
1. 下殺34折！adidas 精選秋冬運動套裝 (多款任選)
原價$2,890 ↘ 1/10~1/11快閃價$999
現省1千8點我搶
下殺34折，一折就折1千8！這套adidas運動套裝不只是單純那種，穿起來好看、專門拍照的套裝，是真的會被你從週一穿到週五的那種。布料摸起來有厚度，但不悶，早晚溫差大的時候特別有感，裡面穿一件就能出門。重點是版型很剛好，不會鬆到像睡衣，也不會緊到讓你懷疑人生。是一套原本只打算穿一天，結果洗完又默默拿出來穿的運動套裝。而且現在居然下殺42折，在限時兩天期間手刀下單，一下就省1千8，當然要趁現在啊。
2.下殺4折！adidas ENTRAP 休閒鞋 運動鞋 籃球鞋 男鞋/女鞋 (多款任選)
原價$2,490 ↘ 1/10~1/11快閃價$999
現省1千4 點我撿便宜
只有2天，下殺4折，馬上省1千4！adidas ENTRAP外型偏籃球鞋，穿起來卻意外日常，走路不會有那種笨重感。腳掌踩下去很穩，轉彎、上下樓梯都很安心。適合那種行程很雜的人，早上通勤，中午亂晃，晚上還想去投個籃，一雙鞋就能搞定。而且外型很簡約，所以即使日常穿去上班、逛街也完全不突兀，是運動與日常兼顧的adidas鞋。趁adidas品牌日1/10-1/11兩天，下殺52折穿走，滿額還能再領超贈點，2026新的一年換這雙新鞋超滿意。
3.最低46折！adidas SAMBA OG 男鞋/女鞋 (多款任選)
原價$3,490 ↘ 1/10~1/11快閃價$1,799，領券折後價1,639
限時最低46折 點我搶
只有2天而已，殺到最多46折。老實說，adidas這雙已經不是鞋了，穿的是一種態度。穿adidas Samba的人通常很清楚自己在幹嘛，不用大聲，也不追流行。鞋身貼腳、腳感偏紮實，是一雙看起來很簡單，但穿出去大家都會知道你超有眼光的鞋。顏色很多可以選，每個人都可以找到一雙最符合自己心意的鞋。1/10-1/11這兩天adidas祭出2026新的一年超強特惠，adidas Samba居然下殺46折，原價快3千5，現在居然1千多就有，好想趁現在一次包色穿回家。
4.限時35折起！adidas 連帽外套 男款/女款 (多款任選)
原價$4,290 ↘ 1/10~1/11快閃價$1,700，領券折後價1,540
限時35折起 點我搶便宜
原價4千多，現在居然只要1千多，只有2天超下殺，難怪那麼搶。這件adidas外套的存在意義很實際，幫你擋風又擋冷，而且整體造型很乾淨耐看，簡單套上去就很像有在穿搭的人，不管拉鍊拉不拉、帽子戴不戴，都能撐住造型，版型不論男女老少都很適合，最棒的是即使因為氣溫下降，外套裡的衣服穿厚一點也完全不會怪，看起來依然超有型。趁adidas新的一年大特惠，在1/10-1/11這兩天限時下殺最低35折，直接穿回家完全沒問題，滿額還有超贈點可以拿，好想多帶幾件交換穿。
5.直降1千！adidas CORERACER 跑鞋 運動鞋 (多款任選)
原價$2,090 ↘ 1/10~1/11快閃價$999
直降1千 點我搶便宜
只有2天，直降1千！adidas CORERACER跑鞋是那種，重量輕到腳一抬就知道差別的鞋，而且鞋底回饋彈的很有感。平常通勤、久站、久走，或臨時想跑個兩圈，穿這雙adidas運動鞋真的很自在。adidas CORERACER不會逼你成為跑者，但會讓你比較願意動起來。如果剛好在找一雙，即使長時間穿照樣很舒服的鞋，趁2026新的一年adidas大特惠，直降1千手刀帶走，只有2天，手慢就沒了。
6.現省1千2！adidas Grand Court 休閒鞋 運動鞋 男鞋/女鞋 (多款任選)
原價$2,490 ↘ 1/10~1/11快閃價$999
現省1千4 點我搶便宜
一省就省1千4，限時只有兩天，手速很重要。adidas Grand Court這系列，就是那種怎麼穿都不會錯的存在。外型乾淨、線條簡單，配上牛仔褲、寬褲、甚至上班休閒裝都能撐住。走起來很舒服，軟硬剛剛好，支撐度也夠。鞋櫃裡有這雙adidas鞋，每次出門十次有八次你會不自覺選它，因為所有風格它都能輕鬆駕馭還超好走，更扯的是現在adidas祭出限時特惠活動，這雙直降1千4，滿額還能再領超贈點，CP值高的超誇張。
7.限時4折！adidas D-PAD 休閒鞋 運動鞋 籃球鞋 男款/女款 (多款任選)
原價$2,490 ↘ 1/10~1/11快閃價$999
限時4折 點我搶
只有2天，下殺4折，直接就省1千4。adidas D-Pad是以籃球鞋兼休閒鞋設計的，所以鞋面包覆度很高，但不壓腳，走路的時候整個腳掌很穩、不會晃，很適合腳容易累、或需要站很久的人，因為它不是靠軟，而是靠穩。外型上以經典復古感為主，隨便搭就很好看。而且很多顏色可以選，是一雙超適合拿來當情侶鞋的款式。最重要的是這雙adidas鞋，新的一年大特惠，限時2天下殺4折，一下就省1千4，滿額還可以再領超贈點，根本就省上加省超划算，一次幫家人、朋友、另一半一起買起來剛剛好。
8.限時28折！adidas K74 休閒鞋 運動鞋 男鞋/女鞋 (多款任選)
原價$3,490 ↘ 1/10~1/11快閃價$999
限時28折 點我撿便宜
居然直接殺到28折，一下就省2千4，忍不住偷笑加進購物車裡。adidas K74是那種很容易被低估的鞋，本來對它沒有特別期待，但真正穿上它後會迅速改觀。外型簡單、不花俏，搭什麼都不會搶戲，超級耐看。真正加分的是走起來的感覺，腳步很順，鞋底有彈性卻不會軟到沒支撐，逛街、通勤、走一整天，腳都不太會抗議。它不是拿來炫耀的鞋，而是那種出門不自覺首選的鞋。正好現在限時2天，adidas K74殺到28折，一下就省2千4，穿回家的瞬間就是賺到，這次真的手速要快，免得被搶完了。
其他人也在看
小孟老師運勢／金牛快買樂透 「2星座」桃花旺！
生活中心／綜合報導1月9日（週五）星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師解析12星座本日運勢，包含幸運色、貴人與需留意的小人，同時說明事業、財富與感情走向。感情方面，桃花降臨雙魚座，單身者有機會遇上不錯對象，而獅子座桃花旺。至於本日財運，財神眷顧牡羊座、金牛座，天蠍座可以好好犒賞自己。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 1
1月優惠：寒假出遊搶先訂！日韓滑雪、台灣行程買1送1｜大掃除超前部署 「小米最新款掃拖機」現省1萬｜春節新氣象 施華洛世奇折上折 先搶先贏｜揪愛Mei推好物
迎接2026年，開春就有小確幸！「揪愛Mei」小編整理了各家1月優惠懶人包，無論是寒假出遊想省一筆，國內外人氣行程買1送1；或年節前大掃除想撿便宜，清潔家電這樣買就能現省破萬；還是想趁新年把內外保養、生活穿搭一起升級，多品牌都有新春優惠！Yahoo夯好物 ・ 1 週前 ・ 3
馬年吃鍋！火鍋/麻辣鍋/火鍋吃到飽/超值餐券限搶優惠｜鼎王外帶年菜指定肉品6折起、無老鍋春酒宴席滿額送特色菜品！海底撈、涮乃葉、王品集團...最新優惠懶人包
終於又到了最適合「吃火鍋」的季節！無論是年底聚餐、尾牙請客、情侶約會、一個人的暖心宵夜，「鍋物」永遠是台灣人心中的首選關鍵字，從麻辣鍋、涮涮鍋、吃到飽到小火鍋...各種火鍋總讓人百吃不膩！這篇懶人包「揪愛Mei」整理了11家人氣鍋物的實用資訊，除了最新優惠、營業時間、訂位方式，更貼心找到了即買即用的超值餐券！包括鼎王、聚、海底撈、涮乃葉、無老鍋...全都有便宜可撿。若搭配平台不定時推出的優惠活動，還能折上折超划算！讓你暖心暖胃，荷包也暖暖的！Yahoo夯好物 ・ 2 個月前 ・ 5
威力彩開罕見「詭3連號」 貳獎一注獨得4600萬在台南
威力彩第115000003期的開獎號碼於1月8日晚間正式揭曉，頭獎連續20期未送出，已連21槓，頭獎上看4.4億元。不過二獎被一注獨得4600萬元，地點位在台南。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
貓狗接種疫苗前先檢查 避免生病時注射
（中央社記者潘智義台北10日電）貓、狗是民眾最常見的寵物，但照顧貓、狗帶去注射疫苗後，卻可能發生反效果，造成染病、甚至死亡的情況。獸醫師指出，注射疫苗主要是降低染病機率、減輕症狀，但注射疫苗前，必須先做檢查，萬一貓、狗已染病，就不可接種疫苗。中央社 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
要當"電商零售界輝達"! 支付回饋掀"返利"大戰
台北市 / 綜合報導 電子支付逐漸普及，各大導購平台，開始比拚「回饋機制」，看誰能讓民眾消費時，拿到最多回饋。有業者集結各家支付平台，喊出基本回饋10%，聲稱要成為「電商零售領域的輝達」；在台灣經營已久的其他業者，則是以「現金回饋」或「便利性」做為賣點。幫助消費者盡可能省下荷包，是競爭重點，畢竟主計總處公布的CPI顯示，外食族的壓力依然很大。 一整桌鮮嫩肉片，看了就讓人口水直流，有餐飲品牌即將改版菜單，最低199元就能吃到和牛，降低美食入手門檻，畢竟去年12月CPI年增1.31%，外食費已經連續14個月，漲幅都高於3%，想吃飽又吃好，更要精打細算。許多人使用電子支付，不只是因為方便，更是想多賺點回饋，有業者為此整合多家平台，包括IPASS MONEY、街口支付，還有SHOPLINE和Pi拍錢包，主打基本回饋10%，花一千就有一百，電商顧問公司總經理徐有鍵說：「希望可以成為在電商零售領域的NVIDIA。」現在市面上，已經有來自新加坡，跟700家電商合作的Shopback，台灣人常用的通訊軟體LINE，也能導購到LINE購物，專家認為，推出整合平台的CashBack返多多，找來支付龍頭合作，龐大會員數確實帶來潛力，但通路少、缺乏大型品牌，恐怕難以留住用戶，Shopback的優勢是現金回饋，可是門檻高、提領時間長，而LINE購物使用的LINE POINTS，民眾耳熟能詳，不過回饋機制被詬病不夠透明。理財專家寶可孟說：「我覺得(這領域各業者)有一個很大的問題就是說，消費者不喜歡被騙，所以當你導購的連結，是被加價上去之後再來做折扣，消費者以後就不會相信了，所以我覺得這些返利業者要去思考一下的是，不要用灌水的方式來去騙人。」台灣電子支付普及率，2025年已經攀升到快九成，回饋返利成為主戰場，比誰讓人荷包更有感。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 1
首波寒流「跌剩5度」達標！專家驚見「北台灣冒1特殊現象」
生活中心／周希雯報導今（9日）強烈大陸冷氣團稍減弱，不過受輻射冷卻影響，早晚溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫僅約9至13度；直到白天氣溫稍微回升，北部及宜花高溫16至18度，中南部及臺東高溫約20至23度。對此，氣象專家吳德榮指出，入冬第一波寒流已經達標，本島平地最低氣溫降至5度，同時北台灣因符合「晴朗、靜風」2條件，意外出現1特殊現象。民視 ・ 1 天前 ・ 10
腹脹噁心掛急診！ 醫一聽他「說3字」急做檢查：要住ICU
醫師白永嘉在粉專「急診醫師的眼睛（白永嘉醫師）」發文分享，最近的急診病人中，有不少眩暈、流感、消化道出血、心肌梗塞的病例。白永嘉提到，日前一名醫師看診時，一名患者表示自己腹脹、噁心，還頭暈到快暈倒，讓醫師察覺有異，立刻加做心血管的抽血指數檢查，檢查結果顯...CTWANT ・ 21 小時前 ・ 16
三段變溫！寒流發威「凍探7度」冷3天 中南部恐更極端
低溫持續！中央氣象署指出，週六（10日）清晨冷氣團配合輻射冷卻，可能再達寒流等級，局部地區低溫不排除剩7度，週日（11日）、下週一清晨輻射冷卻強，中南部可能比北部更冷；下週一（12日）白天冷氣團減弱後迎來回溫，一路減弱至下週四（15日）轉為東北季風影響；氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文分析下週後半到週末（17、18日）的天氣型態，早晚的寒冷與本週相比減弱，但北東出現局部雨。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 3
會被大陸笑死！？ 呂禮詩：空軍基地的機堡沒有門
花蓮空軍基地1架F-16AM型戰機6日晚間進行例行訓練時，在花蓮外海失事，飛官辛柏毅連喊3次跳傘後失聯。小艦長呂禮詩在8日中天節目「頭條開講」中表示，外界關注模組化任務電腦（MMC）及自動防撞地系統，但更嚴重的問題是空軍的F-16型戰機機堡竟然沒有門，這要是被對岸看到恐怕會笑死。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 73
冷氣團還沒完！今恐探9度以下 週日再一波接力、「這天」才回暖
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導受到強烈大陸冷氣團與輻射冷卻影響，各地今（8）日清晨明顯偏冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這波冷空氣雖將...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
祖雄不滿小姨子「白吃白住」不幫忙 佳娜失控姊妹大打出手！
大馬男星祖雄與烏克蘭籍妻子佳娜結婚2年，育有一女一子，家庭生活表面甜蜜，卻也暗藏不少磨合壓力。夫妻倆近日登上綜藝節目談到家庭問題，祖雄直言，佳娜的妹妹歐莉雅來台後長期同住，宛如成了「無法切割的毒瘤」，讓原本單純的家庭生活逐漸失衡，也對夫妻關係造成影響。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 53
林光寧告別追思會！林有慧爆哭跪別父親 蕭敬騰相伴三叩首不捨別離
蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧日前因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽 75 歲，消息曝光後震驚演藝圈。家屬於 1 月 8 日上午 11 點 30 分，在台北市懷愛館景行樓 1 樓景明廳舉行追思紀念會，由女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰偕同家人，為林光寧送上人生最後一程。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
為什麼鳥屎總在你車上？美國研究給答案｜汽車小學堂
你也曾遇過以下倒楣事嗎？車子才剛洗好、停好車，轉眼就被鳥屎「攻擊」。有時只是偶發事件，但有時彷彿被盯上，不禁讓人想知道原因。美國一家名為Alan’s Factory Outlet的車庫零售商最近公布調查，指出最容易成為「空襲受害者」的汽車品牌是Ram、Jeep與Chevrolet；至於車色則是棕、紅、黑，你的愛車有上榜了嗎？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 2
蕭煌奇老婆氣質正臉曝光！去年同框五月天阿信 身分疑寵物訓練師
蕭煌奇今（8）日宣布完成結婚登記，震撼演藝圈。由於公開婚訊的照片僅拍到夫妻倆無名指婚戒，加上他先前低調秘戀1年，女方真實身分格外令人好奇。如今兩人現身戶政事務所畫面曝光，雖然僅以背影入鏡，不過有眼尖網友發現，在去年五月天於台北大巨蛋舉辦演唱會時，蕭煌奇就被拍到身旁有一名氣質女子同坐在觀眾席欣賞演出，疑似就是蕭煌奇新婚妻子。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 29
WBC》中華隊唯一大聯盟投手鄧愷威婉拒徵召！韓媒開心：大利多
效力於舊金山巨人的台灣右投鄧愷威，9日透過經紀公司發布聲明，正式宣布婉拒參加即將到來的世界棒球經典賽（WBC）。鄧愷威在聲明中表示，這是一個極其艱難的決定，但在與家人及球團深思熟慮後，決定將重心放在大聯盟春訓，透過徹底的季前準備來應對最高殿堂的挑戰。消息一出，不僅台灣球迷關注，韓媒《MK Sports》也跟進報導，並表示這對韓國隊是好消息。中時新聞網 ・ 1 小時前 ・ 9
二伯親子品牌賣酒挨轟「割粉絲韭菜」！蔡阿嘎出手反擊...網一看跪了
網紅蔡阿嘎投入自媒體創作許久，早已累積一票粉絲支持，而他的妻子二伯則創立親子品牌，經營得有聲有色，但近日卻因品牌銷售酒類而遭砲轟割韭菜，對此，蔡阿嘎高EQ回應受到網友稱讚。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 36
太子集團陳志押送中國「為何不是送台灣或美國？」外媒揭北京搶人內幕
柬埔寨政府7日證實，太子集團創辦人陳志已被撤銷國籍並遣送回中國。中國公安部隨即公開其被捕畫面，指控涉及開設賭場、詐騙等4項罪嫌。外媒分析，陳志雖遭美英制裁與通緝，但柬方選擇應北京要求遣返，此舉形同讓中國將其「保護」在國內司法體系中，阻斷美英介入審判，並掩蓋其可能涉及的敏感政治人脈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 225
WBC》韓國隊大聯盟戰力上看9人！「超強陣容」擁4位混血外掛
第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於3月登場，預賽與中華隊、日本隊同在C組的韓國隊，正展現出洗刷連三屆止步預賽恥辱的強大野心。總教練柳志炫今（9）日率領代表隊飛往塞班島展開首波集訓，並在機場拋出重磅消息，韓國隊今年有望組成一支包含5名韓籍與4名韓裔美籍選手的「大聯盟軍團」，美職戰力人數有望上看9人，規模甚至可能壓過地主日本隊。中時新聞網 ・ 13 小時前 ・ 10
今晨驚見3.9℃極端低溫！今晚又有冷氣團接力 專家：下週恐有颱風生成
受到輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，氣象署清晨針對18縣市發布低溫特報，提醒有10度以下氣溫發生的機率。今（10）日晨至上午局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。今日清晨新竹關西鎮出現4度的「極低溫」，專家透露，強冷空氣將接力報到，今日下半天至下週一（1/12）清晨，將受新一波的大陸冷氣團南下影響，今日白天短暫回溫後，明日白天、氣溫略降，明晚、下週一晨因「輻射冷卻」增強，氣溫再三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1