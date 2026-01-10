只有2天！adidas超瘋3折起，跑鞋、外套、運動套裝必搶攻略一次看

限時2天！下殺3折起！滿額還有超贈點可以拿，這次adidas祭出超狂特惠慶祝新的一年，讓大家都可以美滋滋的穿上新鞋、新衣。本篇幫大家整理出這次折扣力度超大、超高CP值的adidas必搶清單，跟著這份挑就對了。

說真的，有些品牌你就是會反覆一直選它、一直買它，adidas就是那種，每次都會忍不住多看兩眼的存在，因為每一款都既好搭、又好穿、還很好走，穿了絕對不會後悔。addias鞋負責讓你走得穩、走得久，adidas外套跟adidas運動套裝負責把整個人撐起來，看起來俐落、有形。你不需要再自己慢慢挑，也不用擔心買錯類型，不管是通勤、出門跑行程，還是只是想把穿搭升級一點，adidas每一樣都可以直接上場。

adidas只要3折起，1/10~1/11限時下殺 ，滿額加碼再送超贈點，不愧是2026新特惠。（圖片來源：Yahoo購物中心）

💥1/10~1/11 adidas品牌日 下殺3折起 💥

★ adidas 品牌日3折起，最高回饋40％

★ 熱銷鞋款獨降3折起，折價券限時折上折

★ 人氣商品直降後再享單件85折或任2件75折

★ 童裝/童鞋＆長袖/外套 任2件35折

★ 超贈點限時加送：滿2000送5%、滿2500回饋8%、滿2800回饋10%

★ 1/10 特別再加碼：LINE導購加送10% LINE POINTS

下殺3折起 adidas品牌日 手刀搶

1. 下殺34折！adidas 精選秋冬運動套裝 (多款任選)

原價$2,890 ↘ 1/10~1/11快閃價$999

下殺34折，一折就折1千8！這套adidas運動套裝不只是單純那種，穿起來好看、專門拍照的套裝，是真的會被你從週一穿到週五的那種。布料摸起來有厚度，但不悶，早晚溫差大的時候特別有感，裡面穿一件就能出門。重點是版型很剛好，不會鬆到像睡衣，也不會緊到讓你懷疑人生。是一套原本只打算穿一天，結果洗完又默默拿出來穿的運動套裝。而且現在居然下殺42折，在限時兩天期間手刀下單，一下就省1千8，當然要趁現在啊。

一折就折1千8！好想每天都穿這套adidas運動套裝。（圖片來源：Yahoo購物中心）

2.下殺4折！adidas ENTRAP 休閒鞋 運動鞋 籃球鞋 男鞋/女鞋 (多款任選)

原價$2,490 ↘ 1/10~1/11快閃價$999

只有2天，下殺4折，馬上省1千4！adidas ENTRAP外型偏籃球鞋，穿起來卻意外日常，走路不會有那種笨重感。腳掌踩下去很穩，轉彎、上下樓梯都很安心。適合那種行程很雜的人，早上通勤，中午亂晃，晚上還想去投個籃，一雙鞋就能搞定。而且外型很簡約，所以即使日常穿去上班、逛街也完全不突兀，是運動與日常兼顧的adidas鞋。趁adidas品牌日1/10-1/11兩天，下殺52折穿走，滿額還能再領超贈點，2026新的一年換這雙新鞋超滿意。

4折直接穿走，日常、運動同時兼顧的adidas籃球鞋。 （圖片來源：Yahoo購物中心）

3.最低46折！adidas SAMBA OG 男鞋/女鞋 (多款任選)

原價$3,490 ↘ 1/10~1/11快閃價$1,799，領券折後價1,639

只有2天而已，殺到最多46折。老實說，adidas這雙已經不是鞋了，穿的是一種態度。穿adidas Samba的人通常很清楚自己在幹嘛，不用大聲，也不追流行。鞋身貼腳、腳感偏紮實，是一雙看起來很簡單，但穿出去大家都會知道你超有眼光的鞋。顏色很多可以選，每個人都可以找到一雙最符合自己心意的鞋。1/10-1/11這兩天adidas祭出2026新的一年超強特惠，adidas Samba居然下殺46折，原價快3千5，現在居然1千多就有，好想趁現在一次包色穿回家。

現在居然只要46折，adidas Samba有多值得入手就不用多說了。（圖片來源：Yahoo購物中心）

4.限時35折起！adidas 連帽外套 男款/女款 (多款任選)

原價$4,290 ↘ 1/10~1/11快閃價$1,700，領券折後價1,540

原價4千多，現在居然只要1千多，只有2天超下殺，難怪那麼搶。這件adidas外套的存在意義很實際，幫你擋風又擋冷，而且整體造型很乾淨耐看，簡單套上去就很像有在穿搭的人，不管拉鍊拉不拉、帽子戴不戴，都能撐住造型，版型不論男女老少都很適合，最棒的是即使因為氣溫下降，外套裡的衣服穿厚一點也完全不會怪，看起來依然超有型。趁adidas新的一年大特惠，在1/10-1/11這兩天限時下殺最低35折，直接穿回家完全沒問題，滿額還有超贈點可以拿，好想多帶幾件交換穿。

原價4千多，現在居然1千多就有，adidas外套真的好看到不行。（圖片來源：Yahoo購物中心）

5.直降1千！adidas CORERACER 跑鞋 運動鞋 (多款任選)

原價$2,090 ↘ 1/10~1/11快閃價$999

只有2天，直降1千！adidas CORERACER跑鞋是那種，重量輕到腳一抬就知道差別的鞋，而且鞋底回饋彈的很有感。平常通勤、久站、久走，或臨時想跑個兩圈，穿這雙adidas運動鞋真的很自在。adidas CORERACER不會逼你成為跑者，但會讓你比較願意動起來。如果剛好在找一雙，即使長時間穿照樣很舒服的鞋，趁2026新的一年adidas大特惠，直降1千手刀帶走，只有2天，手慢就沒了。

直接省1千，adidas Coreracer是那種即使長時間穿照樣很舒服的鞋。（圖片來源：Yahoo購物中心）

6.現省1千2！adidas Grand Court 休閒鞋 運動鞋 男鞋/女鞋 (多款任選)

原價$2,490 ↘ 1/10~1/11快閃價$999

一省就省1千4，限時只有兩天，手速很重要。adidas Grand Court這系列，就是那種怎麼穿都不會錯的存在。外型乾淨、線條簡單，配上牛仔褲、寬褲、甚至上班休閒裝都能撐住。走起來很舒服，軟硬剛剛好，支撐度也夠。鞋櫃裡有這雙adidas鞋，每次出門十次有八次你會不自覺選它，因為所有風格它都能輕鬆駕馭還超好走，更扯的是現在adidas祭出限時特惠活動，這雙直降1千4，滿額還能再領超贈點，CP值高的超誇張。

限時只有2天，直降1千2，adidas Grand Court這系列，怎麼穿都不會錯。（圖片來源：Yahoo購物中心

7.限時4折！adidas D-PAD 休閒鞋 運動鞋 籃球鞋 男款/女款 (多款任選)

原價$2,490 ↘ 1/10~1/11快閃價$999

只有2天，下殺4折，直接就省1千4。adidas D-Pad是以籃球鞋兼休閒鞋設計的，所以鞋面包覆度很高，但不壓腳，走路的時候整個腳掌很穩、不會晃，很適合腳容易累、或需要站很久的人，因為它不是靠軟，而是靠穩。外型上以經典復古感為主，隨便搭就很好看。而且很多顏色可以選，是一雙超適合拿來當情侶鞋的款式。最重要的是這雙adidas鞋，新的一年大特惠，限時2天下殺4折，一下就省1千4，滿額還可以再領超贈點，根本就省上加省超划算，一次幫家人、朋友、另一半一起買起來剛剛好。

下殺4折，一次幫家人、朋友、另一半一起買起來剛剛好。（圖片來源：Yahoo購物中心）

8.限時28折！adidas K74 休閒鞋 運動鞋 男鞋/女鞋 (多款任選)

原價$3,490 ↘ 1/10~1/11快閃價$999

居然直接殺到28折，一下就省2千4，忍不住偷笑加進購物車裡。adidas K74是那種很容易被低估的鞋，本來對它沒有特別期待，但真正穿上它後會迅速改觀。外型簡單、不花俏，搭什麼都不會搶戲，超級耐看。真正加分的是走起來的感覺，腳步很順，鞋底有彈性卻不會軟到沒支撐，逛街、通勤、走一整天，腳都不太會抗議。它不是拿來炫耀的鞋，而是那種出門不自覺首選的鞋。正好現在限時2天，adidas K74殺到28折，一下就省2千4，穿回家的瞬間就是賺到，這次真的手速要快，免得被搶完了。

