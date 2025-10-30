只有2天！星巴克限時買1送1 太妃核果那堤回歸

星巴克冬季暢銷飲品「太妃核果風味那堤」宣布11月5日回歸。（星巴克提供／朱世凱台北傳真）

星巴克耶誕商品萌趣登場。（星巴克提供／朱世凱台北傳真）

星巴克耶誕馬克杯、冷水杯、不銹鋼杯等同步開賣。（星巴克提供／朱世凱台北傳真）

「雀巢草莓咖啡拿鐵」標榜添加真實草莓果汁粉，以自然香甜的草莓味搭配香醇咖啡與濃郁奶香。（雀巢提供／朱世凱台北傳真）

雀巢新推8款跨國零食甜品，為節慶聚會增添更多甜蜜樂趣。（雀巢提供／朱世凱台北傳真）

天氣漸涼刺激熱飲銷量，咖啡品牌搶先敲響耶誕鈴聲，推出各式節慶新品，除了暖心飲料外，還有耶誕咖啡杯、月曆等周邊登場，滿足大眾過節儀式感。

星巴克冬季暢銷飲品「太妃核果風味那堤」宣布11月5日回歸，並於於11月3日至11月4日特別舉辦行動預點專屬搶先喝，以絲滑牛奶融合經典濃縮咖啡，再加入香甜馥郁的太妃核果風味糖漿，最後點綴香滑鮮奶油與太妃蜜糖碎片帶來甜蜜香氣，「太妃核果風味冷萃咖啡」與「太妃核果風味氮氣冷萃咖啡」同步登場，為黑咖啡愛好者帶來更豐富的節慶選擇。

廣告 廣告

此外，星巴克強打耶誕經典款「星巴克耶誕黃金烘焙咖啡豆2025」，以微酸爽口的香橙明亮感為主調，交織無花果醬的濃郁甜潤，層層堆疊出果香與香料的深邃風味。今年品牌還推出療癒系新品VIA結合貓咪收納包系列，「星巴克耶誕VIA白襪灰貓包」以軟萌表情和蓬鬆絨毛設計擄獲人心，搭配12條耶誕綜合VIA，不僅可愛又實用，還有「耶誕掛耳灰貓透明收納包」結合實用與療癒感。

星巴克經典「金幣牛奶巧克力盒」節令設計全新上市，以星巴克女神金幣造型包裝口感細緻滑順、奶香濃郁的巧克力，再裝入精緻浮雕設計紅色小圓罐，節慶感十足外亦散發典雅質感； 另品牌受人喜愛的Bearista在今年耶誕化身薑餅造型盒，全新推出「奶油太妃軟糖」。精選法國進口奶油太妃糖，甜而不膩且風味香濃，相當適合搭配熱咖啡或熱茶享用，同為佳節溫馨送禮之選。

星巴克更攜手STANLEY推出耶誕限定聯名杯款，以「香檳金」與「夢幻紫」兩款細緻光澤的暖色調，呈現低調而華麗的節慶氛圍，打造廣受喜愛的不鏽鋼把手TOGO冷水杯。「STANLEY香檳金30OZ不鏽鋼把手TOGO冷水杯」，展現細膩金屬光澤質感，「STANLEY夢幻紫30OZ不鏽鋼把手TOGO冷水杯」，以柔和溫暖色調，傳遞節慶溫暖，為冬日增添閃耀驚喜。

不只慶祝耶誕節，星巴克今（30）、明（31）日兩天推「TRICK OR TREAT 萬聖節 好友分享日」，優惠期間從上午11點到晚上8點，消費者買2杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

雀巢咖啡全新推「焙茶咖啡拿鐵」，嚴選日本鹿兒島直送焙茶粉，以真材實料呈現濃郁卻柔和的茶香，入口時淡淡焙茶香撲鼻，隨之而來的是濃醇的咖啡韻味與滑順奶香；另外，「雀巢草莓咖啡拿鐵」好評回歸，添加真實草莓果汁粉，自然香甜的草莓味搭配香醇咖啡與濃郁奶香，實現甜而不膩的完美比例；兩商品現正推出買1送1，詳情可查詢零售通路與官網資訊。

雀巢同時一口氣新推8款跨國零食甜品，包含來自杜拜、日本、馬來西亞等世界各地的熱銷單品，包括來自杜拜的KitKat脆脆系列，以中東奢華美學與頂級工藝為靈感，共有焦糖、榛果、餅乾三款口味，帶來變化多端的美味享受；還有將能量飲品華麗變身的「KitKat美祿麥芽可可威化」、「美祿麥芽脆餅可可球分享包」，結合濃厚麥芽香與酥脆口感相當涮嘴；經典「黑嘉麗迷你小熊軟糖」亦是適合聚會的療癒點心。

更多中時新聞網報導

中職》陳晨威兩分炮助隊奪勝 樂天宣告聽牌

《女孩》將上映 舒淇：醜媳婦見公婆

雲林全運會》泳奪10金 韓安齊放眼亞運