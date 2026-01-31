只有20％日本人持有護照？日籍男星證實了

娛樂中心／楊佩怡報導

台灣人多半喜愛出國旅遊，享受異國風景與美食，跳脫日常、拓展國際眼界，若是護照夠給力就能享有免簽，省去一筆申辦簽證的費用。不過近日有傳聞指出，日本人只有20%的人有護照，有網友就發文好奇詢問原因，引來不少內行人分析緣由，該貼文更是釣出長期在台灣發展的日星「夢多」回應證實。





有網友好奇發文詢問日本人是不是真的「只有20％的人有護照」。（示意圖／翻攝自X@Aviationa2z）

近日有網友發文表示，他聽說「日本人只有20％的人」持有護照，他好奇詢問大家知不知曉其中原因。貼文曝光後，立刻引來大批網友留言討論，就連男星夢多也現身留言區證實「真的」，但並沒有說明原因為何。留言區也有不少網友表示「希望日本人們多辦護照來台灣玩」、「因為日本人飛去沖繩不用護照」、「美國有護照的人好像也不多」、「日本最好玩，所以日本人不用出國」。

有網友猜測日本人不辦護照的原因有可能是因為日幣貶值，出過壓力增大。（示意圖／民視新聞資料照）

此外，也有許多網友瘋猜，可能是日幣貶值造成的，或是日本本身就很好玩，不需要出國，「1 假少、2 日圓表現不佳出國負擔大、3自己國家觀光非常強、4日本普遍認為自己是亞洲之最，去歐美才算真的出國，那就回到第1、2點了」、「一個是因為日本都玩不完了。一個是因為日本人比較喜歡待在舒適圈」、「日本人更喜歡在國內旅遊，語言上也不會有問題」、「日本人出國是大事，沒有像台灣人這麼愛出國」；還有網友引述日本導遊曾透露，「日本人辦護照和領護照都要自己本人去，無法代辦，因此都要請假，他們不愛請假麻煩同事代理。況且消費降級了，出國玩要請年假也要花很多錢」。

有網友好奇日本人是不是真的「只有20％的人有護照」，日籍男星夢多證實了。（圖／翻社自Threads@夢多）

事實上，Newt執行董事谷村浩（Hiroshi Tanimura）曾透過數據指出，2024年訪日外國觀光客高達3687萬人，然而日本人出國人數僅1301萬人，恢復至疫情前的一半左右，此現象顯示日本民眾海外旅行需求還沒有回溫，反而熱衷於國內觀光。他認為「日圓貶值」也是日本人不願意出國的主因之一，再加上中東與東歐衝突等地緣政治不穩定，造成日本民眾對海外旅遊興趣大減。此外，旅遊行銷專家哈維（Ashley Harvey）也表示，疫情後，許多人認為待在日本較安全舒適，因此就算護照過期也選擇不再續辦，且日幣貶值對許多家庭來說出國旅遊是重擔。





