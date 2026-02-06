只有20.4坪卻住得很寬敞？解析基隆灰色系日式禪風私宅的放大設計術

編輯 Jessie Chang｜圖片提供 堯丞希設計

小編帶你看好宅

位於雨都基隆的新成屋，室內坪數僅20.4坪。堯丞希設計根據屋主期望，以簡約靜謐的日式禪風為基底，透過精準的比例規劃與收納機能設計，在有限坪數中，將機能最大化，同時還不壓縮空間感，只有20.4坪也能住的很寬敞。



玄關長廊鋪敘純白與灰，藍色花磚與水磨石混搭填滿地坪，視覺簡約溫馨。廊到盡頭延伸出的弧形，作為屏風之用，提升隱私性，也讓落塵分野更明確。收納櫃門片紋理鮮明，兩半半圓把手增添趣味性，打開櫃門，旋轉鞋架展出，以最小的坪效成就強大機能。進入公領域，開放式設計形塑出明亮而開闊的空間感受。整體以灰階色調鋪敘，電視牆選用特殊塗料，於低調中閃耀細膩層次；沙發背牆則以淺灰色收斂視覺，巧妙引導目光聚焦於電視牆。燈光設計同樣展現巧思，比起直白的主燈配置，設計師以內嵌線燈勾勒天花輪廓，柔和光影層層堆疊，凝塑出沉穩而舒適的空間氛圍。開放式廚房以中島餐桌為空間核心，巧妙劃分出烹飪與用餐兩大機能。潔白色調搭配精心規劃的電器櫃與料理檯面，讓動線清晰而流暢，也成為家人相聚用餐的場域，在日常片刻中，細細品味生活裡的美好與小確幸。多功能空間以長虹玻璃作為格間，兼顧隱私需求，同時將自然日光引入廊道，提升空間通透感。窗邊臥榻兼具客房機能，下方餘裕規劃為收納空間，使整體配置更具彈性，滿足日常多元使用需求。



廣告 廣告

主臥室存在樑壓床疑慮，設計師以弧形修飾，化解風水與壓迫。收納設計則選用黑玻門片局部跳色，穿透視覺提升辨認性。窗邊以系統板材訂製長桌，與柱體齊平，拉直牆體立面。不論是梳妝打扮還是日常閱讀都能輕鬆自在的進行。兒童房以水藍床頭跳色，注入孩子的童趣與活力。衣櫃與書桌整合，兼顧學習與收納需求，也不壓縮廊道，機能一點也不少，空間感也沒被壓縮。



小編的最愛

以造型原理而言，稜角容易帶給人銳利、切割感受，因此在轉角的處理上，設計師改以弧形包覆；天花與軟裝的設計亦以圓弧為主要語彙，不僅降低行走時碰撞的風險，也讓整體視覺更顯柔和溫潤。

堯丞希設計／吳安栢、郭彥希

地址：桃園市桃園區莊敬路二段136號1F

電話：03-3575057

Email：yaoxhsi@yahoo.com

網站：https://www.yaoxhsi.com/

專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME

看更多設計師作品>>堯丞希設計

立即聯絡>>>堯丞希設計