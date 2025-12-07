只有3天！星巴克買1送1 人氣飲品限時復活

星巴克12月8日至10日推「星享成雙 好友分享」活動。（朱世凱攝）

迎接新的一周，連鎖咖啡品牌再祭促銷為大眾提神，星巴克不僅預告12月8日將推出人氣耶誕飲品「薄荷風味摩卡」，同時官網也發布12月8至10日推星禮程會員買1送1優惠；路易莎咖啡現正推出「維也納美景宮百年花繪名作展」聯名杯，帶來美好視覺盛宴。

星巴克12月8日至10日推「星享成雙 好友分享」活動，活動期間上午11點至晚上8點，星禮程會員到門市買兩杯大杯（含）以上容量／冰熱／口味皆一致的指定飲料，其中一杯由星巴克招待，每人每次至多買2送2，飲料限當場一次領取，優惠品項依各門市現貨為準，不包含太妃核果風味冷萃咖啡、太妃核果風味氮氣冷萃咖啡、冰淇淋飲品 與雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

星巴克復活高人氣耶誕飲品「薄荷風味摩卡」。（星巴克提供／朱世凱台北傳真）

此外，星巴克將於12月8日回歸「薄荷風味摩卡」，以濃郁摩卡咖啡融合清新薄荷風味糖漿與香醇牛奶，綿密鮮奶油上點綴拐杖糖碎粒，層層堆疊出節慶限定的迷人風味。

路易莎咖啡推「維也納美景宮百年花繪名作展」聯名杯。（路易莎提供／朱世凱台北傳真）

路易莎咖啡長期致力於將藝術融入大眾日常生活，並持續以品牌力量支持文化推廣，本次特別推奧地利國寶級美術館維也納美景宮《綻放 維也納美景宮百年花繪名作展－從瓦爾德米勒到克林姆》聯名杯。該展覽將於即日起至明年3月22日於國立歷史博物館1F ＆ 2F展廳登場。為呼應展覽主題、打造貼近日常的藝術體驗，路易莎推出的限定聯名杯，將美景宮花朵意象化為陪伴民眾的咖啡杯身，讓藝術美感在每一次啜飲間悄然綻放。

