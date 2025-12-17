只有6天！UNIQLO最頂發熱衣首降價 1品牌更狂直接送
耶誕佳節將至，不少人都會著手準備實用禮物傳遞心意，服飾品牌特別推出節慶送禮攻略，UNIQLO推出大師聯名設計商品不到千元就能入手，就連發熱衣都有下殺折扣，超極暖系列首降200元，號稱比一般HEATTECH多約2.25倍的保暖力；GU則推出限時玩輪盤遊戲，有機會帶走「時尚發熱衣系列」保暖單品。
UNIQLO趁節慶時節精選LifeWear高機能時尚單品優惠新價格，優惠活動自12月19日起跑至24日，像是「Uniqlo U燈芯絨工裝長褲」優惠新價格990元，以工裝風格結合燈芯絨材質與俐落廓形展現冬日復古魅力；全球創意總監設計UNIQLO：C系列休閒寬褲指定顏色優惠新價格僅990元、寬版休閒上衣指定顏色優惠新價格790元；此外，忽冷忽熱的天氣最適合背心單品再加打底衫，PUFFTECH輕暖科技背心優惠新價格990元；HEATTECH超極暖系列首降200元，期間限定價格690元。品牌也推期間限定耶誕小卡與禮物紙袋加購服務，凡單筆消費即可用3元加購限定紙袋，凡加購者，即有機會獲得隨袋附贈的耶誕小卡。
GU本季重點單品強打「Baggy喇叭牛仔寬褲」，以「一穿見效」的修身比例與百搭實力，成為穿搭新寵兒；保暖衣物主推「Cozy Melton 麥爾登短大衣」、「WARM PADDED 夾層連帽外套」等；12月19日至12月31日期間參與輪盤遊戲，中獎者憑序號即可於1月1日至1月11日至店舖兌換實用「時尚發熱衣系列」保暖單品，包含女裝保暖羅紋圓領T恤（長袖）、女裝保暖羅紋高領T恤（長袖）等秋冬暖心好禮；此外，於店內消費時還可以30元加購精品禮品袋，讓送禮更有儀式感。
