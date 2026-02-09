只有70元想買比薩！雲林爺手握硬幣「想獎勵考百分孫」 結局惹哭全網

老翁湊零錢為孫買比薩，網友助攻圓夢，店員加碼善循環惹哭網友。圖：取自網路

近日社群平台 Threads 流傳一段令人動容的故事。一名女網友在雲林某必勝客門口，目睹一位年邁的爺爺神情焦慮地徘徊，手裡緊緊攥著兩個10元與一個50元硬幣，女子取餐完後上前關心爺爺，爺爺像女網友詢問「70元夠不夠買一個最便宜的比薩？」原來爺爺的孫子考試拿了100分，為了獎勵孫子，爺爺才想傾其所有買一份孫子心目中的「夢幻大餐」。

雲林一名老翁想用 70 元買披薩獎勵孫子，網友見狀直接贈餐。必勝客店員加碼送出「大披薩兌換券」。圖：截自 Threads

原PO看到這一幕瞬間鼻酸，毫不猶豫將自己點好的午餐先讓給爺爺，並轉身進店準備再買一份給自己。沒想到，店內的暖心連鎖效應才正要開始。當原PO準備付錢時，店員竟揮手表示「這份不用錢」，更驚喜遞上一張優惠券，感性地說：「這張拿去，下次過來取貨也是免費！」隨後原PO表示善心店家必須支持用新台幣下架13吋199元的優惠大比薩。

網友直呼「有洋蔥」在地民眾更發起尋店，希望能用行動支持這間充滿人情味的必勝客店家。圖：截自 Threads

文章曝光後吸引數千名網友點讚，紛紛留言「這洋蔥也加太多了」、「雲林人就是熱情」，更有不少在地人敲碗詢問到底是哪間門市，揚言要用新台幣「下架」這間充滿愛心的必勝客。原PO也感動直呼：「這世界真的有好報，大家快去吃必勝客支持好店！」

