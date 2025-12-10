只有90分鐘證明自己清白！星爵《關鍵公敵》曝全新動作版正式預告
〔記者許世穎／綜合報導〕由「星爵」克里斯普瑞特、《沙丘》系列蕾貝卡弗格森主演的全新科幻驚悚動作片《關鍵公敵》曝光全新動作版正式預告。故事設定在不遠的未來，克里斯飾演的高階警探因被指控謀殺妻子接受AI法庭審判。在定罪行刑之前，他只有90分鐘向蕾貝卡弗格森飾演的AI法官證明自己的清白。
該片由《刺客聯盟》俄羅斯導演提默貝克曼比托夫執導，這也是他沉寂一段時間後，回歸推出的全新好萊塢作品。新預告宛如「關鍵報告」碰上「啟動原始碼」，不僅上演更多動作場面，也曝光故事設定在2029年的近未來世界。
克里斯認為傳統的人類司法機制早已失效，轉而支持AI法庭系統，然而當事態反噬到自己身上，讓他從執行者瞬間成為被審判者，不僅考驗他的信念，同時也讓他陷入危急的處境。《關鍵公敵》將於2026年2月6日在台上映。
《關鍵公敵》動作版正式預告：
