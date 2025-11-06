只有F或M 美最高法院支持川普政府護照性別政策

美國最高法院6日裁定，准許美國總統川普(Donald Trump)政府要求護照申請人，要在文件上確認他們出生時的生理性別，而不是性別認同。

這是以保守派占多數的最高法院，對美國的跨性別者、以及非二元性別者(non-binary)權利的最新一記打擊。在最高法院中，有3位大法官是由川普所任命。

川普1月在宣誓就職後發布行政命令，宣布只承認男性和女性兩種性別，結束在美國護照上承認以「X」代表的第三種性別。

根據這項命令，美國國務院所核發的護照如今要求註明持有者出生時的生理性別─M(男)或F(女)。

美國民權聯盟(American Civil Liberties Union)挑戰川普政府此舉，地區法院法官科比奇(Julia Kobick)下令國務院恢復對受到這項政策改變影響的跨性別與非二元性別者核發「X」護照。

川普政府試圖推翻地區法官裁決也遭到上訴法院駁回，美國司法部則要求最高法院發布緊急暫緩令。

最高法院在一項簡短的未署名裁定中指出，在下級法院進行審理期間，川普政府的護照政策可以持續施行。

最高法院表示，在護照上顯示持有者的出生性別，並沒有比顯示出生國更加違反平等保護原則。政府在這兩種情況下，都只是在證明一個歷史性事實，並未對任何人進行差別待遇。

在9位大法官中，3位自由派大法官持反對意見。(編輯：沈鎮江)