「只比科長大一點」後蕭旭岑自曝巧遇谷立言 澄清沒不敬之意
國民黨近期遭美國參議員質疑擋軍購，而日本首相高市早苗發動國會改選大獲全勝，也引起藍營震撼。國民黨副主席蕭旭岑10日表示，自己9日晚間出席「日本天皇陛下華誕慶祝酒會」，也與美國在台協會致意，強調國民黨「親美和陸友日路線不變」。
外界關注國民黨因軍購案受美方質疑，蕭旭岑日前稱AIT處長谷立言只比科長大一點也惹議；而代表日本右翼的高市早苗政權在國會改選中大獲全勝，也被解讀為日本反中牌奏效，藍營內部也警惕賴清德總統可能仿效再將反中推向極端。
蕭旭岑10日在國民黨智庫開記者會說明日前國共論壇成果。蕭旭岑認為，日本大選傳出的訊息是日本民眾關心經濟議題，高市早苗有提出經濟改革措施，因此吸引民眾投票，今年底台灣九合一選舉選民也是關心經濟，把日本選舉解讀成親中或親美，無法涵蓋所有面向。
蕭也提到自己昨晚才參加日本天皇酒會，在場也遇到谷立言，他也向他致意，表明他之前的發言並沒有不敬之意，AIT也感謝他公開表達谷立言很辛苦，因為AIT理事主席一直沒有派任，他一人肩負許多重任，他也感謝谷立言為台美關係的付出；蕭強調，他只是表達台灣人民心聲，跟美國再好，還是要有我們的立場，要有合理軍購、準時到貨，一味接受也不符台灣利益，他只是講該講的，沒不敬之意。
蕭旭岑也強調，國民黨的路線仍然是「親美和陸友日」，這條路線絕對沒有改變。
