只灑幣不修法？王婉諭轟營養午餐免費恐犧牲品質健康

（記者陳志仁／台北報導）多數縣市陸續推動營養午餐全面免費政策，卻少有配套檢討餐食品質與制度監督；時代力量黨主席王婉諭今（16）日召開記者會，直指「只灑幣、不修法」恐犧牲孩子每一餐的品質，呼籲政府制定合理餐費、補足校園營養師人力，並儘速通過《學校供餐法》，讓校園午餐回歸專業治理。

圖／時代力量黨主席王婉諭今（16）日偕同產業、教師、營養、教育及家長等五大領域代表召開記者會。（時代力量提供）

王婉諭偕同產業、教師、營養、教育與家長等五大領域代表召開記者會指出，營養午餐政策長期陷入「免費與否」的政治口號操作，卻忽略制度與品質才是關鍵；確保供餐品質的法制機制至今仍付之闕如，最重要的《學校供餐法》仍躺在立法院，政客熱衷灑幣卻怠於建立制度，恐對孩子健康造成長遠衝擊。

王婉諭強調，校園午餐不能只停留在免費與否的爭辯，必須正視長期缺乏法律規範導致的結構性問題，讓營養午餐回歸專業治理；此次邀集五大領域的代表，就是要從「第一線人員」的視角，全面探討現行制度所面臨的困境。

中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信說，免費營養午餐不只是由誰買單，關鍵的是制度是否到位，應訂有明確定額與供餐規格，並建立可預期的年度調整機制，以因應物價變動與品質需求；同時補足營養師人力、改善廚工待遇與廚房設備，保留家長加價彈性，讓各校依實際需求調整內容。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良則表示，肯定地方政府減輕家長負擔的立意，但也提醒免費午餐若缺乏整體教育預算規劃，恐排擠其他教育經費；此外，學校午餐運作仰賴多方專業人力協作，若忽視營養師、廚工與行政人員的合理配置與待遇，品質終將難以維繫，呼籲落實教育經費零排擠原則。

中華民國營養師公會全國聯合會副理事長黃翠華示警，全台青少年約三分之一有肥胖問題，近兩成已處於糖尿病前期，健康危機迫在眉睫；全台近 180 萬名中小學生，營養師卻不到 700 人，平均一人需負責約 2,500 名學生，專業人力明顯不足，校園營養師不僅是把關午餐品質，更肩負食育任務。

