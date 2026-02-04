只為了選村長…狠父竟將「6歲女兒推入河」溺斃！警方上門還裝傻：她在醫院

孔達曼加萊為了參選，不惜殘忍殺害女兒。圖／翻攝自X

印度日前發生一起駭人聽聞的殺人命案，印度馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）一名男子為了符合參選村務委員會（panchayat）的選舉資格，竟將年僅6歲的親生女兒推入運河溺斃，遭逮時還辯稱女兒在遠方醫院治療，直到警方比對證詞和相關證據後才彈層犯行。警方目前已逮捕男子和涉嫌共謀的現任村長，並以謀殺及刑事共謀罪名立案偵辦。

三子女成障礙…為參選他竟狠心殺6歲女兒！

根據印度時報（The Times of India）、印度快報（The Indian Express）等當地報導，這起事件發生於馬哈拉施特拉邦南德德區（Nanded district），一名28歲男子孔達曼加萊（Pandurang Kondamangale）是該區克魯爾村（Kerur village）的居民，育有1名3歲兒子及一對6歲雙胞胎女兒。

不過，依據《馬哈拉施特拉邦村政法》（Maharashtra Panchayat Raj Act）規定，擁有超過2名子女的村民不得參選農村地方自治組織選舉，讓有意參選村長（sarpanch）的孔達曼加萊為此曾試圖安排送養兒子送、變更出生證明方式等方法來規避選舉規定，但都未能成功。在多次嘗試失敗後，孔達曼加萊竟萌生殺害其中一名孩子的念頭。

調查顯示，孔達曼加萊1月29日帶著年紀較大的雙胞胎女兒普拉奇（Prachi）騎車前往泰倫加納邦尼扎馬巴德區（Nizamabad district）父女倆來到尼扎姆薩加運河（Nizam Sagar canal）一帶，而孔達曼加萊竟趁四下無人時就將女兒活生生推入河裡，隨後倉皇逃離現場。由於運河水流湍急，普拉奇隨即被水流沖走，最終不幸溺斃。

孔達曼加萊與現任村長加內什雙雙遭逮。圖／翻攝自X

最初列為可疑死亡 警方確認身分後跨邦追查父親

在運河附近農田工作的村民聽見運河傳來落水聲響後趕緊前往現場查看，結果發現女童漂浮在水面上，嚇得趕緊報警求助，然而經警消將人救上岸後，確認她已明顯死亡，案件初步以可疑死亡立案調查。普拉奇的照片案發後在社群平台廣泛流傳，並被一名克魯爾村的村民認出女童就是孔達曼加萊的雙胞胎女兒之一，隨即向警方通報此事，成為破案的關鍵線索。

專案小組獲報後立即前往馬哈拉施特拉邦對孔達曼加萊進行訊問，沒想到孔達曼加萊起一開始還謊稱女兒正在遠處醫院接受治療，直到警方比對證詞與相關證據後才肯坦承犯行。除了孔達曼加萊，克魯爾村現任村長兼村務委員會主席加內什（Ganesh）疑似提供建議並協助策劃行動，警方已依涉嫌謀殺及刑事共謀罪名逮捕2人，同時將持續追查是否另有他人涉案，全案始末仍待調查釐清。



