《只為你遺憾》馴龍小嗝嗝戀愛最美童星

改編自柯琳胡佛暢銷小說電影《只為你遺憾》10月31日上映，本片由浪漫愛情片《生命中的美好缺憾》的導演喬許布恩執導，愛莉森威廉絲、麥肯娜葛瑞絲、戴夫法蘭柯以及梅森塔姆斯等人主演。電影講述由愛莉森威廉絲與麥肯娜葛瑞絲飾演的母女摩根與克拉拉，努力走出失親傷痛，原著柯琳胡佛看到電影的開場片段，大讚製作團隊抓對了感覺，還原度超高。

飾演克拉拉的麥肯娜葛瑞絲，有「最美童星」封號，不到20歲就有令人羨慕的演員資歷，直接被邀請演出。喬許布恩誇讚她是當今最有才華的年輕女演員之一，製片芙拉薇亞維奧蒂則稱讚她與梅森塔姆斯這對小情侶火花四射，「這兩位演員的表現讓米勒和克拉拉成為令人難忘的一對。」

片中麥肯娜葛瑞絲的戀愛對象正是《馴龍高手》中的「小嗝嗝」梅森塔姆斯。柯琳胡佛表示，梅森塔姆斯有她想像中米勒身上那種輕浮、壞男孩的氣質，同時她也感謝梅森塔姆斯能在《馴龍高手》拍攝期間抽出時間來飾演米勒。喬許布恩也說：「我看到他在《闇黑電話》中的演出，覺得十分驚豔。他試鏡的表現非常精采。」麥肯娜葛瑞絲則分享，「我原本有點擔心演愛情戲，但和梅森塔姆斯一起合作，讓我感到非常自在。」

儘管故事悲傷，但還是有不少能讓觀眾笑出來的輕鬆時刻，喬許布恩表示，這部電影確實有一些令人心碎的片段，但最終電影製作人希望觀眾能從故事中得到鼓舞。他說：「無論如何，生活還是要繼續過下去，地球還是會繼續轉動。你一定會再重拾笑容。這是我的經驗之談。」