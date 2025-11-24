日本首相高市早苗在國會說了一句「台灣有事就是日本有事」，徹底惹火了中國，卻不願承認失言。中國旋即祭出一連串組合拳，取消寒假期間赴日旅遊50萬張機票、禁止水產品進口、中止和牛磋商、拒絕中日韓領袖會談，更在渤海與黃海連續舉行長達14天的軍事演習，中國駐日大使館甚至引用聯合國憲章「敵國條款」，暗示可對日動武。

這麼一來反而變成高市早苗自己先有事了，亦在自民黨內掀起一股茶壺裡的風暴，連前首相石破茂都批評「不應公開討論」，可謂內憂外患。只有賴清德和民進黨政府力挺到底，賴清德先是打卡大啖日料生魚片壽司，緊接著食藥署就公布全面解禁日本福島等5縣核災區食品輸入，回歸常態管理，即日生效。不僅拿食安來作秀，極盡阿諛奉承之能事，還以犧牲全民健康為代價，只為博高市君一笑！

尤有甚著，外交部竟以熱門網路迷因哏圖「你好，我吃一點」，大力推廣日本水產，又是一副大陸不要的台灣都可以照單全收、概括承受的模樣。賴政府呼籲鼓勵全民響應多吃一點含有千分之一微量輻射元素的日本核災水產品，日積月累，反正吃死人不償命？

賴清德向來與日本交好，更與右翼政客過從甚密，有此表現我們也能理解，但面對如此無下限的輸誠嘴臉，把台灣人民的性命視為草芥，就令人看不過去了。當民進黨上下大聲撻伐鄭麗文祭拜共諜時，卻在搶著當漢奸，吳石案是兄弟鬩牆的國共內戰；日本侵華，則是異國殖民的種族滅絕，孰輕孰重？誰更過分？倘若高市早苗被迫下台，又是石破茂出來收拾殘局，賴清德如何唾面自乾？（作者為台灣青年聯合會理事長）