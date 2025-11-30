「只為證明自己是怪物」 他殺妻埋荒野 隔日挖出姦屍
福斯新聞台（FOX11）報導，根據范杜拉縣檢察長辦公室消息，28歲阿里（Zarbab Ali）2022年殺死已分居的妻子、25歲卡斯蒂諾（Rachel Castillo），將其掩埋屍荒野後，隔日又去掘出姦屍；日前被判一級謀殺罪成立，2026年1月12日宣判刑期。
受害者卡斯蒂諾最後一次被看見，是在2022年11月10日，當天她將兩個孩子交給阿里照顧。與卡斯蒂諾同住的妹妹，回到位East Country Drive公寓時，發現屋內有大量血跡，卡斯蒂諾的手機、鑰匙與車子都在公寓內。她的遺體於三日後，11月13日在羚羊谷（Antelope Valley）一處偏遠地區被發現。據悉，這位兩孩子的母親，當時在沛普丹大學（Pepperdine University）攻讀線上臨床心理學碩士，希望成為婚姻與家庭治療師。
范杜拉縣星報（Ventura County Star）報導，阿里在供詞中稱，他2022年11月於西米谷（Simi Valley）公寓內，向卡斯蒂諾胸口刺多刀。
刺死後，他將卡斯蒂諾的遺體用毯子包裹，試圖清理現場血跡，再將其埋葬在羚羊谷一處偏遠的淺土坑中。官員指出，阿里隔天一早，又將卡斯蒂諾的屍體挖出並性侵。他於2022年11月14日被捕，三年後因一級謀殺罪正式被起訴。
「我找到瑞秋（Rachel），她一個人在那，我殺了她。」阿里在供詞影片中說，「殺她沒有任何理由。」但承認與她分居九個月後，就一直有殺她的念頭。
殺害卡斯蒂諾後，阿里回到父母家，不久後離開返回埋屍點，將屍體挖出。影片中他說︰「只是為了證明我是怪物，我強暴了她。」他聲稱此舉是「必要的」，「若我不承認自己是怪物，她就會毫無理由死去。」性侵後，她再次埋葬她的屍體。
檢察官羅素（David Russell）對即將來到的量刑發表評論︰「雖然沒有任何事能彌補卡斯蒂諾家人失去的一切，但這項定罪確保被告將在監獄度過餘生，確保社會永不受他威脅。」
