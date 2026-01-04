只為贏得1份大薯！男比賽吃西瓜「活活噎死」 妻目睹全程崩潰

巴西聖佩德羅1場西瓜吃比賽發生悲劇。（示意圖／Pixabay）

巴西聖佩德羅1場西瓜吃比賽發生悲劇，37歲參賽者塞拉索瑪（Carlos Cerasomma）在妻子面前被活活噎死。據悉，塞拉索瑪當天在度假村參加比賽，規則要求參賽者從桌上盡快吃下1塊西瓜，且不得使用雙手。他與其他5名客人競賽，獎品是1份薯條。

巴西媒體G1 Globo報導，比賽開始約半小時後，塞拉索瑪突然噎住，救生員被立即呼叫到現場。目擊者向媒體表示，度假村工作人員當時大聲尋求懂得施行海姆立克急救法的人。現場有位疑似醫生的客人上前協助，並與其他人輪流進行心肺復甦（CPR），但消防員約25分鐘後才抵達。

廣告 廣告

當地消防部門隨即將塞拉索瑪送往聖佩德羅緊急救護中心（Emergency Care Unit），最終宣告不治，死因為呼吸道阻塞窒息死亡。消防部門表示，此案已在警察局登記為可疑死亡案件。度假村則表示，死者被立即送醫，但仍不幸去世，度假村已與家屬保持聯繫，提供必要支持與慰問，並強調尊重家屬隱私。

塞拉索瑪妻子桑托斯（Kimberly Santos）指出，桌子對丈夫的身高（5英尺11吋）過低，可能導致噎住。她說，工作人員告知只剩1塊西瓜可吃，隨後發現丈夫失去反應，頭一直低著。桑托斯指出，活動中並未有駐點醫療團隊，初步急救由其他客人施行，而娛樂部與救生員不知如何應對，後來抵達的護士也未進行救援，計畫採取法律行動，釐清事件經過並追究相關責任。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

半夜披薩飆單竟是軍事信號？美軍空襲委內瑞拉 非官方數據暗示地緣衝突升級

A-Lin哼「那魯one那魯two」爆紅！ 7-11門市貼自帶BGM標語

停在路邊車格內也遭開單！車主「1疏忽」1200元沒了 網驚：第一次知道