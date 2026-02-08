只為逛樂華夜市！3賊竹北偷車北上 深夜遭警開4槍圍捕落網畫面曝光

記者莊淇鈞／新北報導

警方逮人過程。（圖／翻攝畫面）

新北市永和區昨天深夜傳出槍響，中和警方獲報從轄區一路追緝贓車到永和中山路一段，先對贓車開了3槍，贓車仍繼續竄逃到永和路一段58號，才又又再開1槍順利攔停贓車，擊破車窗制伏車上3男。據悉，這3人為了逛永和樂華夜市，從新竹竹北偷車北上，經通報後遭全國警方查緝。其中1人為桃園地檢署發布的竊盜通緝犯，後座另查獲安非他命及海洛因，駕駛還涉及毒駕，3人經警詢後，依公共危險、毒品及妨害公務等罪移送新北地檢署偵辦，通緝犯解送桃園地檢署歸案。

廣告 廣告

贓車遭警開槍擊破窗後的情形。（圖／翻攝畫面）

據了解，這輛贓車是昨天車主在新竹縣竹北市通報失竊，直到晚間獲報出現中和區中山路2段一帶，警方展開追緝攔截圍捕，一路追緝到永和區中山路一段，在永和路口對贓車開3槍攔停，但該贓車繼續逃竄永和路一段58號，警方才又再開1槍，才順利攔下該贓車，接著破窗逮捕車內包含，有竊盜及毒品前科的52歲駕駛朱姓男子、遭桃園地檢署發布竊盜通緝在副駕駛座40歲的劉姓男子及後座56歲有毒品前科的丁姓男子。

3人被逮後表示，想要逛樂華夜市但卻沒有交通工具，為了省事才在新竹偷車北上，後來發現遭警方盯上，所以才開始逃竄擺脫警方，直到被警方2次開槍圍捕，3人最後束手就擒。

警方贓車內查獲安非他命及海洛因，駕駛朱男也坦承有吸食毒品後開車，3人經警詢後，依公共危險、毒品及妨害公務等罪移送新北地檢署偵辦，通緝犯則解送桃園地檢署歸案。

不良行為，請勿模仿！

三立新聞網提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

更多三立新聞網報導

新北消防春節前總體檢！2687場所大盤查 揪出潛在危機保市民安心

海山警治安座談會傾聽民意！ 強化聯防機制誓言打造零犯罪社區

驚悚畫面曝光！復康巴士撞輾行人 6旬翁受困車底救出送醫不治

蘆洲賭場藏公寓！警破門逮18人 百萬賭資塞馬桶水箱、夾層仍難逃法眼

