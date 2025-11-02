只為一張拍立得！火山孝子抖內近9萬 告50萬粉直播主

男子砸9萬訂閱Twitch直播主，想拿拍立得照沒收到，反告直播主。（圖／當事直播主YouTube）

一名男粉絲為了獲得擁有50萬粉絲的甜美女直播主「趙兔兔喵」的拍立得照片與簽名T恤，前後花費近9萬元卻一無所獲，憤而提告求償11萬元。法院判決指出，男子的付費行為屬於自願贈與，且訂閱費用是支付給直播平台，與直播主並無直接契約關係。二審法院維持原判，駁回男子上訴，此案已無法再上訴。

這位ID為「深夜脫褲褲跑外送的」的林姓男子，為了參與2023年直播主「趙兔兔喵」的活動，先後投入大筆金錢，活動規定粉絲只要訂閱滿500份就可獲得一張拍立得照片，前5位還能獲得直播主簽名的客製化T恤。林姓男子最初花費4萬元訂閱了502份，但後來被發現他使用跨區訂閱的方式，貪小便宜，因此被管理員封鎖帳號。為了解除封鎖，他又私下抖內4萬8千元。然而，之後因在社群群組中發生紛爭，他再次被封鎖並被踢出群組，於是憤而提告直播主並求償11萬元。

男子先花4萬「跨區訂閱」，被抓包違規後，為了解除封鎖，私下抖內4萬8千元，為此他上法院求償11萬。（圖／當事直播主YouTube）

判決書中指出，直播主強調這是Twitch官方舉辦的活動，她只是為了吸引粉絲而加碼贈送禮品，屬於善意贈與行為，並無任何契約義務。法官認同這一觀點，認為男子付費訂閱Twitch平台，款項是由平台收取，與直播主本人並無直接關係。法官表示，男子的付費行為完全出於自願，直播主並未有任何不法行為，因此二審維持原判，駁回男子的上訴請求，且此案不得再上訴。

非當事委任律師李茂增表示，訂閱者的訂閱契約是存在於訂閱者與平台之間，與直播主沒有關係，而直播主所提供的紀念品則是直播主個人的贈與行為。

Instagram擁有50萬粉絲的女直播主被粉絲提告，法院駁回男子上訴。（圖／當事直播主YouTube）

簡言之，這位「深夜脫褲褲跑外送」的觀眾求償對象錯了。他花費近9萬元卻沒能拿到心儀的直播主拍立得照片，還將爭議鬧上法庭，最終不但無法拿回金錢，還被社群封鎖，可說是人財兩失。

