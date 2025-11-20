只為一把傘！她衰捲竊盜案纏訟1年半無罪確定 高院怒轟檢警「辦案違反比例原則」

為了一把傘，陳姓女子被竊盜官司糾纏1年半才無罪定讞。雨傘示意圖與本案無關。李政龍攝



陳姓女子被控在區公所外拿走一把傘，遭檢方起訴竊盜罪。詎料法院審理後大逆轉，一審認為，監視器畫質太糊無法看清竊賊的臉，加上陳女舉證在掉傘同時，她人還在區公所，因而獲判無罪，檢方上訴二審被打臉，全案無罪定讞。陳女花了一年半打官司才洗刷冤屈，高院判決除了為無辜的她伸冤，還抨擊檢警「辦案違反比例原則」，更質疑檢察官如「例行公事」般上訴，害陳女得不斷委任律師辯護，砸下的律師費恐比雨傘價格高百倍。

「有點像」她被認定偷傘

廣告 廣告

時間回到去年，一名男子到台北市中山區公所辦事，要離開時發現放在外面傘桶裡的米其林輪胎牌、價值1500元的藍色大傘不見了，旋即報警逮人，警方調閱現場監視器比對後，認為是到區公所辦事的一名「短髮齊肩」婦女拿走的，且對方曾到敬老櫃台諮詢。警方向區公所調取當時去辦「敬老卡」的4名女子檔案照，發現陳女無論是體型、臉型或髮型都和竊賊「有點像」，因而認定陳女犯案。陳女百般喊冤無效，仍遭檢察官依竊盜罪起訴。

案件來到一審，長期旅居國外的陳女，被迫委託律師出庭拚清白。

一審法官認為，監視器擷取的畫面不是解析度不足，就是只拍到背影，真正竊賊的臉超級糊，根本無法確定是陳女。法官也認為，警方雖然掌握竊賊曾到區公所的敬老櫃台詢問，但不代表對方真的有申辦敬老卡；更可疑的是，警方當時調出申辦敬老卡的檔案照片，是陳女較年輕的照片，和案發時的外型有出入，這些跡證不足以佐證陳女涉案。

此外，陳女還提出手機紀錄及社會局列印資料的時間點，證明自己在竊賊偷傘的同時，本人應該還在區公所裡。法官根據種種跡證，認為無法形成有罪心證，因此判她無罪。不過，陳女好不容易洗刷冤屈，檢察官卻堅持上訴。

法官詳查後扭轉陳女的命運，最終獲判無罪定讞。法庭判決示意圖。本報繪製

檢方上訴「這理由」吞敗

檢方向二審主張，警方先比對竊賊的穿著後，才參考申辦敬老卡的4名女子照片，進而特定出陳女就是拿傘的人；檢察官認為一審未盡充分調查義務，法院有必要調取另外3名申辦敬老卡的女性相片進行比對，就能查明真相。

不過，檢方的主張慘遭高院打臉。

高院合議庭認為，依照現存監視器等證據，已無法確認竊賊的面容特徵、身形或身高，沒有必要再調取其他人的相片進行比對。合議庭也發現，陳女當天曾領取戶籍謄本，謄本的列印時間點在偷傘時間點的3分鐘後，可見傘被偷時，陳女應該不在場。檢察官雖然主張，也應該調出陳女丈夫（陪陳女到區公所）的手機定位佐證，但高院認為，事證已經相當明確，逕自判陳女無罪，全案確定。

值得注意的是，高院合議庭在判決裡，除了詳細書寫陳女應該判無罪的理由，也大篇幅抨擊，檢警追訴犯罪違反比例原則。

合議庭認為，檢察官行使行使訴追的裁量權時應「禁止過當」，不能逾越必要限度，應該採取對人民權益侵害最小的適當方法。依據《刑事訴訟法》規定，檢察官認定被告有犯罪嫌疑時應提起公訴，若研判無法拿到有罪判決，縱使有可疑之處，只要沒有足夠犯罪嫌疑，只能繼續偵查，或是在合乎要件下處分不起訴，不能遽然起訴。此外，縱使檢察官認為有足夠犯罪嫌疑，立法者仍賦予檢察官「微罪不舉」或「緩起訴」處分的裁量權。

高院判決認定檢察官不該上訴而上訴。取自Unsplash

高院揪檢警辦案瑕疵

合議庭指出，檢察官應體認到「實現正義是需要成本的」，而且經濟學者熊秉元也說過：「對公平正義的追求，也必須考慮背後所付出的資源；而且，司法女神的長臂，顯然也只環抱有限的空間」。至於檢察官身為法治國守護人及公益代表人，行使檢察權時應本於專業良知勇於承擔，做該做的事情，用更細膩、具體、合理的方式實踐正義，並善用法律賦予的裁量權。

合議庭指出，從本案來看，民眾遺失一把傘，就一般生活經驗來看，拿傘的人可能有不法意圖，但也可能是誤認是自己的傘，依照德國實務經驗（以50歐元作為開啟追訴與否的標準），檢警有沒有必要為了「一把傘」開啟調查？或是在取傘者不一定有犯罪意圖的情況下開啟偵查？顯然有疑慮。

合議庭認為，縱使認定應該開啟偵查，警方受理報案第一時間調取區公所監視器釐清竊賊樣貌，符合比例原則；不過，警方調閱該時段敬老窗口所有申請民眾的個資，並將陳女以外的民眾個資也一併附在偵查卷宗內的偵查作為，已經違反「過當禁止」原則。

此外，陳女接獲檢方通知到案時，委託律師出庭表示自己早在30年前就定居國外，當天前往區公所辦事時，可能誤認「座位旁」（和本案傘桶不同）的傘就是從爸媽家拿的傘，不小心帶走，她對此深感懊悔，願賠償及道歉，希望檢察官不起訴或緩起訴。詎料檢察官沒有其他偵查作為，且沒證據證明陳女主觀上有不法意圖（先不論陳女是否確實是取走雨傘之人），依然提起公訴。

合議庭緊接著抨擊，一審判決明明已經釐清陳女不可能是竊賊，但一審公訴檢察官沒有再積極舉證陳女的竊盜犯行，猶如「例行公事」般提上訴，並向二審聲請調查上述證據，核屬可議。

合議庭痛斥，檢警在本案的追訴行為，不只違反比例原則，還損及無辜民眾對於個資的保護，而且導致陳女必須在偵查、一審、二審，不斷委任律師協助辯護爭取清白，無端耗費相當於雨傘價格數十倍、近百倍的律師費。合議庭寫下，「因此，本院必須嚴肅的指出，檢察官應勇於承擔並善用法律賦予的裁量權限，該職權不起訴或緩起訴時就應積極作為，不應上訴時就不該上訴，以維人權、節約訴訟資源並確保司法公信。」

陳女為了一把雨傘纏訟1年半。本報資料照。

更多太報報導

林姿妙涉貪二審開戰！5被告出庭喊冤 官員控廉政署問案恐嚇「你要扛下來嗎？」

林姿妙涉貪污洗錢一審判12年6月！停職324天 二審今天首開庭缺了「她」

控陳時中「靠疫苗貪1億美元」！ 吳子嘉二審判賠200萬 最高法院「這原因」發回