只為一鍋雞湯！俄男殺妻後再「剝皮」入伍逃刑責

俄羅斯又傳重刑犯被徵召上前線的消息，一名涉嫌殘殺妻子並剝皮的男子被送往前線，以獲得謀殺罪「赦免」。這名男子只因為一鍋雞湯，就拿大菜刀刺殺妻子，並把遺體上半部的皮剝掉，當地警方在現場，也因遺體駭人慘況震驚不已。

根據《baza新聞》報導，56歲的拉菲斯．庫辛（Rafis Khuzin）只因49歲妻子奧爾加．布里諾娃（Olga Blinova）拒絕幫他切雞肉煮湯，他一怒之下持大菜刀刺死妻子，試圖肢解遺體不成，改為將遺體上半部的皮剝掉，藏在家中花園的棚屋內。

拉菲斯在行兇5天後才向當地警方自首，根據當地媒體報導，即使是見識多廣的資深刑警，在檢視奧爾加死狀悽慘的遺體時，都難以置信眼前恐怖的景象。

有消息人士透露，拉菲斯在正式開庭前搶先簽署了入伍合約，直接加入軍隊，根據俄羅斯入侵烏克蘭後通過的相關法律，他簽下入伍合約後可以免於審判與任何處罰，只要服役期滿，就能以自由之身回到社會。對此，當地的調查委員會拒絕回應。

