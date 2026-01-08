只為3顆肉包！毒犯下車點餐9秒遭警察壓制 老闆娘淡定繼續包

涉毒男子下車買包子吃，還不知道代誌大條了。（翻攝店家臉書）

台中市北屯區一家肉包店日前上演戲劇性一幕。一名疑似涉毒的男子，下車點了3顆肉包，還來不及結帳，短短9秒內就遭2名便衣警察衝上前壓制、上銬逮捕。抓捕過程就在攤位前發生，最吸睛的不是警方行動，而是店家老闆娘全程「超淡定」繼續包肉包，反差畫面瞬間掀起網路熱議。

根據店家監視器畫面，事發於6日上午10時左右，男子身穿深色上衣、戴著棒球帽與口罩，下車後走向肉包店，開口點了3顆肉包，金額60元。沒想到才過約9秒，一名騎機車的便衣刑警立刻上前將人壓制，另一名警察也隨即衝上前支援，男子還沒拿到肉包，就被當場上銬。

毒犯買包子下車9秒就被便衣警察壓制在地。（翻攝店家臉書）

買個肉包立刻被逮？

警方早已鎖定男子行蹤，研判對方涉入毒品案件，趁其下車購買食物、警戒心降低時展開行動。男子被壓制時情緒激動，還一度大喊「為什麼逮捕我？我沒有賣毒品，我自己吃不行嗎」，警方則當場喝斥並搜尋相關證物，並在車內發現疑似毒品咖啡包。案件目前由台中地檢署指揮偵辦，毒品來源仍待進一步釐清。

肉包店老闆賴先生表示，當時他正好在樓上檢查要維修的工具電池，突然聽到外頭大喊「趴下」，一開始還以為是行車糾紛，直到跑下樓才發現是警方在抓人，而他的母親就站在攤位前，近距離目睹整個過程。

包子店家賴先生表示當天突然聽到外頭有騷動，探頭發現是毒犯被警察抓。（翻攝當事店家）

警察在抓人 老闆淡定包肉包

賴先生的母親事後受訪時坦言，一開始其實嚇壞了，心裡不停默念「阿彌陀佛」，手上卻下意識沒有停，一邊觀察、一邊繼續裝肉包，直到聽見警方表明身分，才知道原來是逮捕毒犯。警方離開前，還不忘向店家簡單致歉。

影片曝光後，網友紛紛歪樓留言，「這包子一定很好吃」「不惜被抓也要買」「阿嬤一邊包一邊吃瓜」「毒犯指定肉包」。也有人笑稱，嫌犯肉包沒吃到，店家還少賺60元。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

