只為500元！他硬逼少年路邊「脫光下跪」唱沈文程歌

社會中心／王靖慈報導

臺南一名張姓男子因侄子友人被人欠500元債務，男子非但強逼未滿18歲的少年年還錢，藉機開口索討3萬元，並威脅少年不還錢就要「脫光跪雙黃線唱歌」。離譜情節全被法院認定為恐嚇取財未遂，且張男故意對未成年犯罪需加重刑責，最終判處有期徒刑6個月，且不得易科罰金。









台南張男大開口強索3萬元！威脅少年脫光下跪大唱〈不應該〉下場慘了

張男聽到被害人能還1000元，趁機強索成3萬元，並限制被害人行動。（示意圖，非關本新聞事件／Pexels）





整體事件發生在2025年3月23日晚間10點半，張男因為侄子的友人被欠款500元，便決定前往臺南某住家前，攔住被害人。而張男明知被害人未成年，卻仍強行要求他歸還這筆債務。被害人隨即表示自己能償還1000元，沒想到張男聽見後，卻趁機強索3萬元，還恐嚇被害人如果不在今晚拿出來，就不放他回家，甚至威脅被害人必須「脫光」，且要他下跪在馬路雙黃線，大唱歌手沈文程的《不應該》，被害人想離開，張男還扛起椅子作勢要朝他打去，更誇張的是還試圖施壓被害人跪在角棍（棍上有鋼片的巫器）上，強行限制被害人的行動。

臺南地方法院依法判決，最終張男被判處有期徒刑6個月，且不得易科罰金。（示意圖，非關本新聞事件／Pexels）

案件於7月底由檢方提起公訴後，臺南地方法院在11月27日做出最終判決，由於張男坦承犯行，法官認為他對未成年人下手，依法加重刑責，不過考量因恐嚇取財未遂，故採先加重後減輕的原則量刑。最終法官依兒童及少年福利與權益保障法及恐嚇取財未遂罪，判處張男有期徒刑6個月，且不得易科罰金，如不服判決，被告可於20日內提出上訴。

