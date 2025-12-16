只熱飯菜而已？ 小型爐具、瓦斯桶氣爆 波及3車10民宅

事發後，消防人員從現場取出另外兩支桶裝瓦斯進行檢查。（圖／TVBS）

台南新營文化街15號晚上的氣爆案，經過了解，住在這裡的42歲陳姓男子，原本跟太太小孩住在娘家，但空間太小，才會搬遷獨居，沒想到疑似煮食不慎釀禍，目前知道共造成三輛車子受到波及，還造成約10戶民宅受損。

這起氣爆事件發生在夜間，陳姓男子獨自在家時發生。陳男的父母表示，因為岳母家空間不足，加上已有4個孩子，所以陳男才會獨自搬到這間位於文化街、曾是其妻子經營服裝店的店面居住。陳男平時靠打零工維生，生活相當簡單。

鄰居們對於事故的發生感到相當意外，他們表示陳男平常很少在住處煮食，通常都是在岳母家用餐後，帶回食物回來加熱。一位鄰居說，陳男通常只是將已煮好的飯菜加熱，以免天冷時食物變涼。

42歲陳姓男子身體49%面積二度燙傷，包括臉部、前胸及四肢皆受到波及。（圖／TVBS）

事發後，消防人員從現場取出另外兩支桶裝瓦斯進行檢查，初步懷疑可能是陳男在更換瓦斯桶時發生漏氣所致，但確切原因仍需進一步調查。據了解，陳男使用的是小型四公斤桶裝瓦斯及爐具，平時使用頻率不高。

這起氣爆不僅造成陳男重傷，還有一名路過的騎士也受到波及送醫。現場附近的中山路上共有10戶民宅受到不同程度的損害，3輛車輛被爆炸噴飛的碎片擊中，其中一輛甚至是正好經過時遭到波及。一位目擊民眾表示，看到一輛車子遭殃了，擔心車內人員是否安全。

所幸氣爆發生時，隔壁一間販售消夜的店家當天沒有營業，避免了傷亡擴大的可能。事發經過一晚後，現場仍保持原狀，由於陳姓住戶仍在醫院急救中，後續的復原工作可能會因此延遲。

