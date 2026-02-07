只看《世紀血案》部分劇本⋯女星果斷拒拍：拍了會有事

電影《世紀血案》因改編「林宅血案」卻未獲授權，引發主演群集體道歉切割。正當外界討論演員是否「知情」時，女星賴薇拉在社群平台自曝，曾與友人Brandon雙雙收到該片試鏡邀請，但她在看完部分劇本後便立刻意識到問題嚴重性，直言：「說這部不能拍，拍了之後會有太多問題。」

針對許多出演演員表示因「不清楚歷史」或「沒拿到全劇本」而誤入，賴薇拉給出了不同的專業視角。她透露，當初拿到的試鏡劇本中，人物直接標註「本名」，而非虛構化處理。

賴薇拉表示，雖然只拿到部分劇本，但光看其中的角色對話，就能判斷這並非單純的歷史劇，而是帶有強烈立場的政治劇。她與Brandon將手頭的三個角色內容進行交叉比對，隨即發現故事結構與敘事角度「怪怪的」，因此當機立斷拒絕試鏡。

賴薇拉語氣犀利地指出，歷史劇與政治劇應具備判斷力，「既然劇本寫了本名，我們就能去做演員功課，把能查到的文獻、人物全部讀過一遍」。這番話被網友認為是在打臉先前宣稱「因信任前輩」、「以為有授權」而接演的其他藝人，強調演員在接演真人實事改編的作品時，本就有責任進行基礎的事實查核。

賴薇拉回憶當時的決定，慶幸自己當時的直覺準確。她認為，演員在選擇作品時必須對題材保持敏感度，而非等出事後再將責任推給製作單位。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導