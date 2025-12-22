只看GI值恐踩雷 營養師教糖友正確控糖飲食
阿宏是最近開始減重的第二型糖友，看電視新聞說低GI飲食可以幫助減重，還可以控制血糖，不過，他施行低GI飲食後，發現血糖控制還是很不好。康寧醫院營養師陳詩婷說明，雖然低GI飲食可以幫助穩定血糖，但如果沒有考慮GL（glycemic load）值，飲食的量跟種類沒有拿捏好，也是有可能會影響血糖值、甚至變胖。
GI值（Glycemic Index, GI）即是「血糖指數」，是指食物進到人體2個小時內，血糖升高的相對速度。陳詩婷解釋， GI值就是吃下去的食物，造成血糖上升快慢的數值指標。一般而言，當GI值越高，血糖上升速度跟幅度會越大；反之，食物的GI值越低，血糖上升會較緩和，且較有飽足感。
低GI飲食有利控制血糖
用完餐後，食物中的糖類經過腸胃的消化，會進入血液中循環全身，這時血液內糖類便成為血糖，當人體感測到血液中的血糖上升時，胰臟就會分泌胰島素，血糖可以進入身體的細胞，來幫助血糖下降。
不過，如果我們進入體內的糖份太快又太多，又沒有透過運動用掉血糖，胰島素在來不及降低血糖的情況下，就會造成血糖較大的波動，導致血糖升高；而且胰島素大量分泌的狀況下，身體會傾向將血糖轉化成脂肪儲存起來，而造成肥胖的問題。
如果能聰明選擇低GI的食物，讓血糖平穩緩緩上升，而不是一下子就爆表，就能抑制餐後血糖上升過高、過快的問題。因此，GI值經常被運用在血糖控制上，幫助糖尿病或高血糖患者選擇合適的食物，以維持血糖穩定。
GI值＜55為「低升糖指數」，對血糖的影響很小。如雜糧麵包、蔬菜
56≦GI值≦69為「中升糖指數」，對血糖的影響不大，如：米粉、地瓜
GI值＞70為「高升糖指數」，對血糖的影響很大，如麵包、麵條、甜點
低GI飲食其他好處
較高飽足感：低GI飲食因為攝取較多的膳食纖維，不易感到餓，所以比較不會吃進過量的食物
血糖緩慢吸收，不易形成體脂：因為低GI飲食避免刺激過多胰島素分泌，血糖不會急遽上升，如此身體所攝取的熱量，就可以緩慢、持續地被身體吸收，較不容易形成脂肪囤積在身體各處，自然不易發胖。
降低代謝症候群機率：因為不會過分刺激胰島素的分泌，所以可降低三酸甘油脂、總膽固醇的濃度，整體而言可以降低中風、高血壓、糖尿病及其他心血管疾病的風險。
幫助學習及提高記憶力：血糖上升時，人容易感到疲倦、注意力不集中，若能經常攝取低GI飲食，可以幫助精神集中，幫助學習及提高記憶力。
BOX：高GI飲食真的一無是處嗎？
低GI食物5特點
低GI飲食如何挑選？陳詩婷說，低GI食物有幾項特點，就是加工程度低、多膳食纖維、不要過度烹調、支鏈澱粉較少，及食物中的脂肪與蛋白質較多的，通常都是GI值較低的食物。
選擇加工程度低的食物
加工程度高，身體不需要多餘的酵素幫忙分解，所以消化速度較快，GI值也會比較高。如太白粉、糕餅、餅乾、烘焙類、白飯、白麵包、白麵條等製品，餐後會使血糖迅速飆升，建議避免食用，應攝取而未加工過，且盡量愈是原始的食物，GI值才會愈低。
選擇纖維含量高的食物
食物的纖維量越高，身體得花更多時間消化，血糖也不易劇烈上升，舉凡蔬菜、糙米等，GI值相對較低。
3、選擇短時間烹煮的食物
相同的食物，如果烹調時間越長，食物越容易軟化、糊化，這時消化速度會較快，GI值也會變高。舉例來說，白飯跟白粥，白粥的GI值會較高。
選擇支鏈澱粉少的澱粉
支鏈澱粉比例越高，分子結構能更好的與唾液與胰澱粉酶接觸，故消化效率會比直鏈澱粉好。支鏈澱粉像是糯米，或是糯米製成的湯圓、粽子這類食物，GI值會較高。
5、搭配食物中的脂肪與蛋白質
雖然純蛋白質、純油脂類的食物還是有熱量，但進到體內的生化反應，與醣類的代謝完全不同，不會讓血糖快速上升。基本上，所有蛋白質跟脂肪的食物都屬於低GI食物，且需要較長時間的消化，所以跟醣類食物一起，可以延緩血糖上升的速度。
（記者陳大樂、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
延伸閱讀：
·不是橄欖油！研究證實「這1種油」更能控血糖 醫提醒：千萬別再煮到冒煙
·容易血糖高的人，多半是這「8個習慣」害的！ 不吃早餐、咖啡喝太多都中鏢
其他人也在看
驚！早餐「牛奶＋蛋」竟超NG 醫示警：害血糖低、效率差
很多人不吃早餐，醫師黃軒表示，不吃早餐會害血糖起伏大、中午暴食、胰島素反覆「被強迫加班」、增加心血管與代謝疾病的風險。即使規律吃早餐也要掌握優質碳水、蛋白與蔬果3原則，例如「牛奶＋蛋」組合看似健康，卻因缺乏碳水，易使血糖偏低、專注力下降、腦霧，大幅降低工作效率。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1
白蘿蔔精華「幾乎都被丟掉」！專家嘆可惜：這款營養素超過2300倍
（記者洪承恩／綜合報導）白蘿蔔正值產季，不少人下廚時，第一步就是把蘿蔔葉切掉丟棄，不過這個習慣其實讓營養白白流 […]引新聞 ・ 17 小時前 ・ 4
每天灌2公升水還得腎結石！醫：喝錯了！這樣喝才有效
每天至少喝水2公升，為什麼還會得腎結石？一名35歲上班族自認喝水量不少，但近期感到腰部劇痛，緊急就醫後發現長了5mm的腎結石。泌尿科醫師表示，防治腎結石，喝水總量固然重要，但一次性猛灌的喝水方式並不能健康2.0 ・ 1 天前 ・ 7
「岔開腿坐」突然火了！網傳這才是最健康坐姿 專家告訴你真相
最近，「岔開腿坐」在網路上突然爆紅！這個過去常被嫌不雅的坐姿，竟被不少貼文封為「最護脊椎的姿勢」，甚至有人直言，久坐族想顧腰，就該把腿打開坐。但這樣的說法，真的站得住腳嗎？專家怎麼看，答案其實比網路流傳的版本更理性。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 23
白蘿蔔「1精華」全被丟了！專家嘆可惜：維生素A高2300倍
愛吃白蘿蔔的人注意！食安專家韋恩表示，大家買胡蘿蔔回家後，一般都是把葉子切掉，但其實蘿蔔葉子部分的營養素遠遠高於蘿蔔白色的部分，尤其是β-胡蘿蔔素硬是高了2000多倍，丟掉實在太可惜。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
紅豆湯僅排第7！公開15款甜湯熱量，這款竟是熱量殺手
雖然冬天還沒到，但由於最近氣溫轉涼，許多人都會喝來碗熱甜湯暖胃，雖然甜滋滋的味道讓人難以抗拒，但仍須小心喝太多可能會帶來甜蜜的負擔，裡面所加的精製糖，更是熱量殺手。高敏敏營養師將提供你市面上常見的15款甜湯熱量，並告訴你在購買甜湯前應該注意的事項，讓你吃的安心又健康。幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 2
女主管雙高 退休後大養生！每天吃菜「營養師卻搖頭」
銀髮族飲食要吃對！日前營養師劉怡里分享，有一位三高中了「高血壓、高血糖」的女主管，退休後決定養生，每天吃很多蔬菜，這樣看似健康，其實是讓身體的營養素失衡，攝取過多膳食纖維會影響其他養分的吸收，除了吃得夠，也要吃得對。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
吃麵比吃飯更傷腎？全台250萬慢性腎友注意：吃麵負擔是飯的3.5倍…這些健康食物也中標
台灣的慢性腎臟病盛行率約10.6%，估計有250萬人。換算每10人就有1人的腎功能是受損的，腎指數下降（這我指的是eGFR，估量值腎絲球過濾率）幾乎是不可逆，能做的就是不再讓腎指數往下掉。但你知道嗎？對慢性腎友來說，一樣是主食，「吃麵比吃飯更容易傷腎」……幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 2
這常見食物害身體癌化連醫生都怕！權威研究證實：恐罹大腸癌、糖尿病
每天吃一根熱狗或香腸，大腸癌增7％，甚至連罹患第二型糖尿病的機率也多14％？權威研究發現，就算只是少量吃加工肉品，也會增加嚴重慢性疾病風險，醫師提醒，除了常見的熱狗、香腸外，臘肉、火腿、培根和午餐肉等健康2.0 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
比甜食更毒！「1健康飲品」害脂肪肝 醫：尿酸也過高
（記者周德瑄／綜合報導）吃水果竟會傷肝？醫師指出濃縮果汁與冰沙含有高果糖，攝取後會直接進入肝臟進行脂肪生成作用 […]引新聞 ・ 17 小時前 ・ 2
煮飯加醋降血糖？加燕麥瘦肚子？白飯這樣吃穩血糖
網傳一段影片，聲稱「煮飯加1匙醋、薑黃粉能降血糖」、「煮飯加1匙燕麥能瘦肚子」。真的如此嗎？ 煮飯加醋能降血糖？ 台北醫學大學保健營養學系副教授李信昌指出，醋可抑制澱粉酶，降低澱粉分解速度，使健康2.0 ・ 1 天前 ・ 1
疾管署證實「北捷傷者是愛滋感染者」 遭血液噴濺72小時內投藥
衛生福利部石崇良部長於今(20)日說明，昨(19)日臺北市隨機襲擊事件，據醫院及衛生局掌握，其中一名遭襲擊受傷之民眾為已通報並服藥穩定控制之HIV感染者，因該事件有其他可能因凶器或現場血液噴濺而遭受血液暴觸到傷口或黏膜之民眾，疾管署已成立此事件之暴露後諮詢和公費投藥專案，並與臺北市衛生局共同協助受影響民眾。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 19
老了吃鈣片有用？醫揭「骨頭５個真相」少量、分次最有效
在骨質疏鬆門診中詢問度最高的問題，就是「我年紀這麼大了，現在補鈣還有用嗎」，骨科醫師戴大為指出，許多長輩認為老了骨頭就定型，吃了也是白吃，他強調「這個觀念，大錯特錯」，答案就在「骨骼代謝」的運作機制。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
別讓「黃斑部病變」成為長輩視力殺手 眼科醫教看「1表」自我檢查！
【健康醫療網／記者黃嫊雰、潘昱僑報導】據內政部統計，台灣65歲以上人口已達到近20%，正在步入超高齡化社會。成大醫院眼科部李昱逵醫師提醒，長輩容易受視力問題困擾，其中年長的視力障礙患者每4位就有1位罹患「黃斑部病變」，病況可能短時間內突然惡化，甚至造成視力喪失，嚴重衝擊晚年生活。當長輩出現視力模糊、看線條會扭曲、視野有莫名黑影等異常狀況，應警惕可能是黃斑部病變，務必及早就醫，以達到早期發現和治療，守護視力健康。 「黃斑部病變」是什麼？醫：病變積水就像房屋持續泡水恐傷結構 李昱逵醫師表示，隨著老年人口增多，他在門診也觀察到有越來越多長者因眼部疾病前來求醫。他說明，黃斑部病變的發生，是因為黃斑部上長出異常的新生血管，這些血管容易滲漏出血，導致黃斑部積水。「感光細胞長期浸泡在水里，功能就會逐漸變差，進而影響視力。就像房子水管漏水，初期狀況較輕微，如果此時不及時處理、積水越來越多，可能造成壁癌或牆壁龜裂，進一步損壞房屋結構。」 黃斑部病變強調「早期治療」 出現這些症狀不是正常老化！ 李昱逵醫師指出，台灣常見的黃斑部類型包括：「濕性年齡相關性黃斑部退化病變（nAMD）」，其中「多足型脈絡膜血管病健康醫療網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
運動8週讓內臟穿上防彈衣！醫：身體內建最強修復系統
2025年刊登於《Nature》期刊的最新研究發現，持續8周的耐力訓練，能有效改善脂肪肝、降低腸道發炎、延緩心臟老化，並促進全身細胞修復。王思恒醫師形容，這等於替肝臟、腸道、心臟等器官穿上「防彈衣」。中天新聞網 ・ 16 小時前 ・ 2
北捷案傷患染愛滋！醫曝有做「這件事」95%沒事 羅一鈞喊話：勿肉搜
《TVBS新聞網》報導，新光醫院感染科主治醫師黃建賢表示，若傷口不慎接觸到愛滋病患者的血液或體液，應立即以生理食鹽水或大量清水沖洗至少20至30分鐘，確保可能殘留的帶原血液被充分清除。他指出，一般民眾若有傷口，通常會貼上OK繃或紗布，本身即具備基本的防護效果。不過...CTWANT ・ 1 天前 ・ 8
養生女吃大量蔬菜「卻便秘又營養不良」 營養師：應多元攝取
營養師劉怡里指出，一名同時患有糖尿病與高血壓的退休女主管，因積極追求養生而每餐攝取大量蔬菜，卻因此影響其他營養素的吸收，加上進食量減少，反而導致身體營養不足的問題。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
番茄對睡眠既好也壞 專家：關鍵在吃的時間
備受喜愛的漢堡、義大利麵與披薩共同使用的食材就是番茄，也是全美最受歡迎的蔬果，平均每人每年食用約3磅之多，而且兼具風味與...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 發起對話
小基數瘦5公斤不復胖！ 靠3個習慣穩住45公斤、吃得飽也不痛苦
一名身高150公分的女性，體重從50公斤降到45公斤後，已維持約兩年未復胖。她分享，小基數減重不只數字下降得慢，也特別容易卡在停滯期，但整個過程並未刻意節食，而是透過幾個生活習慣的調整，慢慢瘦下來，體態也比以前更勻稱，甚至出現淡淡的肌肉線條。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 發起對話
老花眼何時報到？預防與矯正3大方法，延緩視力退化
老花眼，正式名稱為「老視」，是人體自然老化的一部分，通常在40歲左右開始出現。不過也有少數人眼睛調節能力較好，60、70歲仍不需配戴老花眼鏡。研究顯示，老花眼出現的年齡與緯度相關：熱帶地區民眾通常在35歲就可能出現老花現象，而寒帶地區則可能要到50歲才會出現，這與日照量和陽光中的紅外線暴露量有關；相同緯度下，海邊居民比山區居民更早出現老花症狀。 適時讓眼睛休息，維持視力健康許多人好奇：「能否預防老花眼？」醫師指出，老花眼屬於生理老化現象，無法完全預防，只能延緩發生時間。日常可透過以下方式保養眼睛： *定時轉動眼球，避免長時間盯著螢幕或書本。 *工作一段時間就抬頭看遠方，讓睫狀肌放鬆。 *避免熬夜，保持規律作息。 這些方法雖無法阻止老花，但有助於維持眼睛健康，減少不適。 心理面影響與正確認識調查顯示，民眾對老化症狀最難接受的前三名依序為老花眼、皺紋、老人斑，其中「老花眼」高居榜首。與皺紋或斑點不同，眼睛退化會直接影響日常生活。 然而隨著醫學和光學技術進步，老花眼有多種矯正方式可選。醫師建議，一旦出現輕微老花症狀，應正確認識這是正常老化，及早尋求合適矯正方式，避免生活受影響。 老花眼早期矯常春月刊 ・ 1 天前 ・ 發起對話